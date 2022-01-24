У Польщі за загадкових обставин помер 28-річний українець: вдома залишилися дружина і двоє дітей

Сім'я померлого збирає гроші, щоб перевезти його тіло в Україну.
У польському місті Лодзь помер 28-річний тернополянин Юрій Шляхтин. Чоловік працював кухарем.
За інформацією ТСН, він помер за невстановлених обставин. Українець помер, будучи в житловому приміщенні.
Причини смерті заробітчанина встановлюються, його тіло відправлено на судово-медичну експертизу.
Також ЗМІ пише, що поліція розглядають версію вбивства.
Вдома у заробітчанина залишилися двоє неповнолітніх дітей і дружина.
"Спільними силами збираємо дружині кошти, щоб доставити тіло Юрія в Україну. Потрібно зібрати 1550 євро. У цю суму входить придбання труни, бальзамування, одяг, транспортування тіла з Лодзя в Тернопіль, оформлення необхідних документів", - розповів директор Funeral Repatriation Memento Mori Денис Матейко.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі вбили українську заробітчанку з Бердичева. Її оглушили тупим предметом вночі. Жінка йшла на нічну зміну. Сиротою залишилася її дочка, яка тепер збирає гроші на похорон матері.
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