У Польщі за загадкових обставин помер 28-річний українець: вдома залишилися дружина і двоє дітей

Поліція розглядає версію вбивства / ТСН

У польському місті Лодзь помер 28-річний тернополянин Юрій Шляхтин. Чоловік працював кухарем.

За інформацією ТСН, він помер за невстановлених обставин. Українець помер, будучи в житловому приміщенні.

Причини смерті заробітчанина встановлюються, його тіло відправлено на судово-медичну експертизу.

Також ЗМІ пише, що поліція розглядають версію вбивства.

Реклама

Вдома у заробітчанина залишилися двоє неповнолітніх дітей і дружина.

"Спільними силами збираємо дружині кошти, щоб доставити тіло Юрія в Україну. Потрібно зібрати 1550 євро. У цю суму входить придбання труни, бальзамування, одяг, транспортування тіла з Лодзя в Тернопіль, оформлення необхідних документів", - розповів директор Funeral Repatriation Memento Mori Денис Матейко.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі вбили українську заробітчанку з Бердичева. Її оглушили тупим предметом вночі. Жінка йшла на нічну зміну. Сиротою залишилася її дочка, яка тепер збирає гроші на похорон матері.

Читайте також: