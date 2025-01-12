'Тіла викладені в ряд': на Курщині бійці КНДР зазнали великих втрат

Росія використовує військових КНДР як "гарматне м'ясо".

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Армія Північної Кореї зазнала великих втрат / Колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, militaryarms.ru

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РФ використовує північнокорейських військових як "гарматне м'ясо"

Москва заперечує участь соладтів КНДР у війні проти України

Війська Північної Кореї зазнали великих втрат на Курському напрямку

Російське командування продовжує масово використовувати північнокорейських військових як "гарматне м'ясо" в піхотних штурмах у Курській області РФ. Про це повідомили у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm, опублікувавши відео на якому, як стверджується, показані тіла вбитих солдатів з Північної Кореї.

У повідомленні йдеться, що кадри ліквідованих солдатів КНДР були отримані від українських військових, які виконують бойові завдання на Курщині.

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"На самому відео зафіксовано наслідки нещодавнього бою в районі Кругленького, в якому бійці КНДР зазнали чергової поразки та значних втрат. На кадрах з дрона можна роздивитися до 20 тіл північнорейських солдатів, що викладені в ряд, ймовірно, для подальшої евакуації.", - написали у InformNapalm.

Аналітики додали, що попри безліч доказів, навіть, після захоплення перших полонених, Москва все ще намагається заперечувати участь кадрових військових КНДР у війні проти України.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Втрати КНДР у війні проти України - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на Володимира Зеленського, Україна завдала значних втрат північнокорейським військовим, які брали участь у боях на боці РФ. Зокрема, за два дні на початку січня в Курській області було знищено до батальйону солдатів КНДР і російських десантників.

Нещодавно очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг повідомив, що підрозділи з КНДР, які діють на Курському напрямку, зазнають значних втрат. Вони часто йдуть у бій без підготовки та артилерійської підтримки, що лише збільшує їхні втрати. За словами Ківісельга, кожен квадратний кілометр окупованої території обходиться агресору в середньому у 100 життів.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили про те, що українські ударні БпЛА завдають великих втрат військам КНДР, які воюють проти України разом з російськими загарбниками, попри це північнокорейці розгортають великі штурмові групи.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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