'Тіла викладені в ряд': на Курщині бійці КНДР зазнали великих втрат

Коротко:
- РФ використовує північнокорейських військових як "гарматне м'ясо"
- Москва заперечує участь соладтів КНДР у війні проти України
- Війська Північної Кореї зазнали великих втрат на Курському напрямку
Російське командування продовжує масово використовувати північнокорейських військових як "гарматне м'ясо" в піхотних штурмах у Курській області РФ. Про це повідомили у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm, опублікувавши відео на якому, як стверджується, показані тіла вбитих солдатів з Північної Кореї.
У повідомленні йдеться, що кадри ліквідованих солдатів КНДР були отримані від українських військових, які виконують бойові завдання на Курщині.
"На самому відео зафіксовано наслідки нещодавнього бою в районі Кругленького, в якому бійці КНДР зазнали чергової поразки та значних втрат. На кадрах з дрона можна роздивитися до 20 тіл північнорейських солдатів, що викладені в ряд, ймовірно, для подальшої евакуації.", - написали у InformNapalm.
Аналітики додали, що попри безліч доказів, навіть, після захоплення перших полонених, Москва все ще намагається заперечувати участь кадрових військових КНДР у війні проти України.
Втрати КНДР у війні проти України - новини за темою
Як писав Главред з посиланням на Володимира Зеленського, Україна завдала значних втрат північнокорейським військовим, які брали участь у боях на боці РФ. Зокрема, за два дні на початку січня в Курській області було знищено до батальйону солдатів КНДР і російських десантників.
Нещодавно очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг повідомив, що підрозділи з КНДР, які діють на Курському напрямку, зазнають значних втрат. Вони часто йдуть у бій без підготовки та артилерійської підтримки, що лише збільшує їхні втрати. За словами Ківісельга, кожен квадратний кілометр окупованої території обходиться агресору в середньому у 100 життів.
Аналітики Інституту вивчення війни заявили про те, що українські ударні БпЛА завдають великих втрат військам КНДР, які воюють проти України разом з російськими загарбниками, попри це північнокорейці розгортають великі штурмові групи.
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Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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