У Пентагоні відреагували на чутки з проблемою поставок Україні 155 мм снарядів

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених для України.

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Україна, як і Ізраїль, потребує 155 мм снарядів / Колаж Главреда: Фото: Повернись живим, 22 окрема механізована бригада

Пентагон зараз не оцінює, чи виникнуть проблеми з поставками 155 мм снарядів Ізраїлю та Україні.

Коментар бригадного генерала Патріка Райдера цитує журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Райдер погодився, що обидві країни через ведення інтенсивних бойових дій потребують цих боєприпасів. Однак міністерство оборони США, пише Яриш, поки не оцінює, чи виникнуть проблеми з поставками 155 мм в Україну та Ізраїль.

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"Ми будемо працювати якомога наполегливіше, щоб забезпечити обидві країни необхідним", - відповів Райдер.

Нестача 155 мм снарядів

Ще 11 жовтня CNN писав про "занепокоєння" Пентагону з приводу запасів 155 мм снарядів на тлі двох воєн - в Україні та Ізраїлі. У Вашингтоні тоді неофіційно вказували, що запаси снарядів США, призначені для України, може виснажити наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази.

Однак публічно в Білому домі запевняли, що США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль.

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти і потенціал, щоб ефективно це робити", - сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу.

Вже у середині жовтня з'явилася інформація про передачу Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні. Водночас у Вашингтоні кажуть, що це "не вплине" на спроможність України на фронті.

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