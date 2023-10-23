ГУР: в Україні воює понад 400 тисяч окупантів, але цього недостатньо для операції '22 лютого'

Юсов зауважив, що ворога не можна недооцінювати, хоч і воює він зістарілою технікою.

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Мобілізація у Росії не припинялася / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, ua.depositphotos.com

В Україні воює понад 400 тисяч російських окупантів, але Росія продовжує мобілізаційні заходи. Такі цифри 23 жовтня в ефірі телеканалу "Київ" озвучив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, ворогу достатньо сил для проведення операцій на окремих ділянках фронту.

"Угрупування окупантів в Україні на тимчасово окупованих територіях - це понад 400 тисяч російських військовослужбовців. Звичайно, це чимала кількість особового складу", - сказав Юсов. відео дня

Він закликав не недооцінювати противника, навіть коли той використовує на полі бою у чомусь застарілу техніку.

"Так, періодично ми маємо справу з армією, яка багато в чому вже не може називатися "сучасною", але велика кількість озброєння, бронетехніки, авіації - це все використовується, розконсервовується і постачається на фронт. Тому противник безумовно залишається небезпечним", - пояснив представник ГУР.

Так само Росія продовжує мобілізаційні заходи, як і весь літній період продовжувала їх. Однак, підкреслив Юсов, цього ресурсу все одно недостатньо для повторення масштабної наступальної операції зразка "лютого 2022".

"Але повторення сценарію, який був у лютому 2022-го мова не йде. Але на окремих ділянках вони і далі будуть пробувати проводити наступальні операції", - відповів Юсов.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Росія розвиває свій наступ на сході України. Складна ситуація та Сватівському та Авдіївському напрямках - сюди РФ кинула усі ресурси, щоби оточити населені пункти й ЗСУ у них. Біля Красногорівки окупанти намагаються підійти і закріпитися біля залізниці. Триває бій за терикон між селом і самою Авдіївкою.

ЗС РФ ведуть штурми під Мар'їнкою та на Куп'янському напрямку. Наші оборонці мужньо тримаються.

Водночас на ділянці під Бахмутом ЗСУ "дали по зубах" росіянам - ті були змушені тікати на нову лінію оборони.

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