CNN: Пентагон "стурбований" запасами 155 мм снарядів на тлі двох воєн

У Вашингтоні вважають, що запаси снарядів США, призначені для України, може виснажити наземна операція Ізраїлю у секторі Гази.

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Ізраїль і ХАМАС продовжують обмін ударами / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В Пентагоні зростає стурбованість з приводу імовірної необхідності збільшити свої запаси боєприпасів для підтримки України та Ізраїлю в двох окремих війнах, пише CNN з посиланням на "низку представників" Міноборони США.

Наразі потреби Ізраїлю та України різні. І якщо Києву переважно потрібні артилерійські боєприпаси, то Єрусалим цікавиться ракетами до комплексу Iron Dome і високоточним озброєнням.

Але якщо Ізраїль розпочне наземне вторгнення в сектор Гази, ізраїльські військові створять новий і абсолютно несподіваний попит на 155-мм артбоєприпаси та інше озброєння.

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Ізраїль має власну потужну ВПК, яка виробляє безліч власних передових озброєнь, але тривала наземна кампанія, вважають чиновники, може виснажити запаси країни.

Війна в Ізраїлі та допомога Україні

Після перестрілок з терористами ХАМАС, які озброєними пробралися на територію Ізраїлю і скоїли низку злочинів проти цивільних, міністр оборони країни Йоав Галант заявив про те, що Єрусалим переходить до повноцінного наступу на сектор Газу.

Міністр зняв всі обмеження, щоб відновити контроль над територією.

Після чого в Білому домі запевняли, що США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль.

"Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України і підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти і потенціал, щоб ефективно це робити", - сказав радник з національної безпеки США Джейк Салліван на брифінгу.

11 жовтня Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні в розмірі 200 млн доларів. Окремо Міністр оборони Ллойд Остін підкреслив, що США мають намір забезпечувати ЗСУ усім необхідним для контрнаступу взимку.

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