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У Парижі проходить нормандська зустріч: всі подробиці

26 січня 2022, 14:17

Україну представляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нормандська зустріч
Нормандська зустріч / соцмережі

У столиці Франції Парижі, 26 січня, почалася нормандська зустріч на рівні політичних радників.

Представники України, Росії, Німеччини та Франції обговорять кроки з мирного врегулювання на Донбасі.

Як повідомляють ЗМІ, зустріч почалася о 13:00 за Києвом в Єлисейському палаці.

У ній беруть участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак, заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, радник німецького канцлера Йенс Плетнер і радник президента Франції Еммануель Бонн.

Зазначимо, що за словами Єрмака, розблокування нормандського формату є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Що заявив Єрмак перед нормандською зустріччю

За словами глави Офісу президента, українська сторона не буде вести прямі переговори з сепаратистами. Напередодні в німецькій пресі з'явилася інформація про нібито присутність такого питання на порядку денному переговорів нормандських радників в Парижі.

"Позиція України, яку багато разів висловлювали на різних рівнях, є незмінною, вона відповідає українським інтересам. Ніяких прямих переговорів з сепаратистами не було і не буде. А подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці... Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", - заявив він.

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Він зазначив, що затверджувати будь-які документи в нормандському форматі мають право тільки лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Зустрічі радників і міністрів у цьому форматі носять виключно консультаційний характер.

"Переговори" України з "ЛДНР"

В українській версії німецького видання Deutsche Welle у вівторок, 25 січня, була опублікована інформація, згідно з якою радники нормандської четвірки на зустрічі, яка відбудеться 26 січня, нібито збираються узгодити дату переговорів Києва з "сепаратистами про особливий статус Донбасу".

Такі відомості агентством dpa нібито були отримані в Єлисейському палаці, де пройдуть консультації представників країн "Нормандії" .

Що говорив Зеленський перед зустріччю

Президент Володимир Зеленський заявив, що не очікує "прориву" від сьогоднішньої зустрічі. При цьому глава держави висловив надію на подальшу роботу в цьому форматі.

"Ми працюємо, щоб якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів для майбутнього наступу миру в Україні", - сказав Зеленський у своєму новому відеозверненні ввечері, 25 січня.

Глава держави додав, що не відчуває дитячих ілюзій і дивиться крізь рожеві окуляри на можливість зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів.

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