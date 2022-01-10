У Києві стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки"

Зустріч радників" Нормандії " / ОП

Увечері в понеділок, 10 січня, в Києві почалася зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини та Франції в рамках майбутніх переговорів "нормандського формату".

За даними пресслужби Офісу президента, учасниками засідання стали: керівник Офісу Андрій Єрмак, радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Йенс Пльотнер і дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн. Іноземні особи спеціально прибули в Україну.

Ще на початку зустрічі Єрмак висловив надію на продуктивний і результативний діалог.

Зазначимо, зустрічі в "нормандському форматі" не проходили вже більше року. Востаннє переговори відбулися у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року. До цього - в Парижі в грудні 2019 року після трирічної перерви.

Як відомо, українська влада стверджує, що нинішній "нормандський формат" неефективний і виступає за включення в переговорний процес Сполучених Штатів Америки.

Консультації політичних радників" Нормандії " щодо Донбасу

3 січня в Кабміні ФРН анонсували переговори радників лідерів України, Франції, Німеччини та Росії в різних форматах.

Наступного дня відбулася телефонна розмова глави ВП Андрія Єрмака з радником німецького канцлера Йенсом Плетнером і радником президента Франції Еммануелем Бонном.

6 січня в Підмосков'ї пройшли переговори по Донбасу за участю заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака, радника канцлера Німеччини Плетнера і радника президента Франції Бонна. Козак заявив, що Париж і Берлін дотримуються точки зору, згідно з якою конфлікт на Донбасі повинен бути врегульований на базі Мінських угод.

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