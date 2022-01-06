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У Росії розповіли про підсумки зустрічі нормандських радників без України

6 січня 2022, 19:59

Переговори політичних радників учасників нормандського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі тривали більше 4 годин.

Дмитро Козак
Дмитро Козак підвів підсумки переговорів / Фото kremlin.ru

Радник президента Росії Дмитро Козак завершив переговори з політичними радниками президентів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном. Українська сторона участі в нормандських переговорах не брала, повідомляють РИА Новости.

Переговори політичних радників учасників нормандського формату переговорів щодо врегулювання на Донбасі тривали більш ніж 4 годин.

Як розповів журналістам Козак, на зустрічі обговорювали низку практичних кроків для реалізації Мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на сході України.

За підсумками зустрічі з політрадниками канцлера Німеччини і президента Франції, Козак заявив, що учасники переговорів підтвердили прихильність Мінським угодам.

"Обговорили цілу низку практичних кроків щодо реалізації Мінських угод", - сказав Козак.

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За словами Козака, створення паралельних форматів всередині нормандської четвірки не обговорюється.

"Паралельні формати переговорів створювати шкідливо, це дезорганізує процес переговорів, оскільки в різних форматах можуть виникати різні відтінки, аспекти домовленостей, які потім усіма сторонами можуть по-різному інтерпретуватися. Тому не обговорюється, що будуть якісь паралельні формати, і одні й ті ж питання будуть обговорюватися за участю різних представників нормандського формату", - додав Козак.

Також Козак зазначив, що учасники зустрічі домовилися про подальші контакти, в тому числі за участю України.

"Домовилися про подальші контакти, в тому числі за участю вже українського керівництва, для того щоб в найкоротші терміни завершити конфлікт", - підсумував представник РФ.

Раніше повідомлялося про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним вже Цього місяця.

На його думку, побудова відносин з РФ є важливим фактором.

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