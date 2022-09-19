В ОРЛО жінка кинулася під автобус, в якому росіяни везли її чоловіка на фронт

В ОРЛО жінка кинулася під автобус, в якому відвозили її чоловіка/ скріншот з відео

У тимчасово окупованому російськими агресорами місті Алчевськ (Луганська область) місцева мешканка спробувала перешкодити примусовій "мобілізації" свого чоловіка і батька трьох її дітей. Відповідні фото і відео опублікував на своєму Telegram-каналі полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

"Мобілізація йде за планом. Дружини кидаються під колеса автобусів. Але ж 8 років горланили "Рассея", а зараз все пройшло", ‒ написав він.

Пізніше в соцмережах з'явилося нібито пояснення ситуації від імені цієї самої жінки.

"Для тих, хто цікавиться, чим все закінчилося: забрали батька трьох дітей. Скажіть, будь ласка, люди добрі, що мені робити? Яким чином без чоловіка Мені дітей утримувати", - люто написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пораненим боївкам - "Лнрівцям" росіяни придумують хвороби, щоб не виплачувати компенсації. Найпопулярніші діагнози-остеохондроз і виразка.

"На окупованих РФ територіях українського Донбасу, чоловіків призовного віку хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо при майбутніх можливих бойових діях. Деякі, ходять по вулиці переодягнувшись в Жіноче плаття. Це не жарт і не перебільшення-це реальність!",- до того писав у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Пізніше луганський губернатор Сергій Гайдай повідомляв про те, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни і бойовики "ЛНР" дають місцевим жителям по 60 тисяч рублів за ті, що ті "зливають" інформацію про місцезнаходження чоловіків

"Родичі і сусіди демонструють там справжню "людяність" – беруть гроші, не вагаючись. Логіка проста - не мого чоловіка забрали на смерть, вже непогано. А ще й грошей дали. На новеньку "Ладу", правда, не вистачить, але ж тут і не Росія", ‒ повідомив чиновник..

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