"Я завжди відчуваю твою любов": Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Сьогодні, 25 січня 2022 року, президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 44 роки. Він є наймолодшим главою держави.
25 січня президент України Володимир Зеленський відзначає свій день народження. Сьогодні главі держави виповнилося 44 роки.
Дружина президента Олена зворушливо привітала його зі святом.
Перша леді опублікувала фото Зеленського і написала:
"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене... тому що ти завжди так дивишся на мене... Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто любить. Я завжди відчуваю твою любов".
"У нас все ще попереду. Тому бережи себе. Ми повинні все заплановане втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!" - додала Олена Зеленська.
Зазначимо, Володимир Зеленський є наймолодшим главою держави. Він народився в 1978 році в Кривому Розі Дніпропетровської області.
Читайте також:
- Перша леді України з'явилася на публіці в елегантному образі
- ЗМІ з'ясували, скільки коштують і хто створює образи першої леді
- Чи поїде дочка президента Зеленського на навчання за кордон: перша леді розкрила плани
- Перша леді зізналася, що змінилося в Зеленському за роки його президентства
- Олена Зеленська підкорила неймовірним образом на саміті перших леді та джентльменів
- Перша леді Олена Зеленська здивувала новим образом