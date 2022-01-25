"Я завжди відчуваю твою любов": Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Володимир Зеленський 25 січня відзначає день народження / Фото іnstagram.com/olenazelenska_official

25 січня президент України Володимир Зеленський відзначає свій день народження. Сьогодні главі держави виповнилося 44 роки.

Дружина президента Олена зворушливо привітала його зі святом.

Перша леді опублікувала фото Зеленського і написала:

"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене... тому що ти завжди так дивишся на мене... Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться лише ті, хто любить. Я завжди відчуваю твою любов".

"У нас все ще попереду. Тому бережи себе. Ми повинні все заплановане втілити разом. З днем народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!" - додала Олена Зеленська.

Зазначимо, Володимир Зеленський є наймолодшим главою держави. Він народився в 1978 році в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Читайте також: