В ОП надали перелік надійних ТГ-каналів ОДА

Для отримання достовірної інформації в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Він наголосив, що ворог штампує багато фейків, щоб посіяти паніку, та закликав не піддаватись на провокації і користуватися офіційними джерелами.
Для того, щоб українці могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації:
Вінницькаhttps://t.me/vinnytskaODA
Волинськаhttps://t.me/volynskaODA
Дніпропетровськаhttps://t.me/dnipropetrovskaODA
Донецькаhttps://t.me/pavlokyrylenko_donoda
Житомирськаhttps://t.me/zhytomyrskaODA
Закарпатськаhttps://t.me/zakarpatskaODA
Запорізькаhttps://t.me/starukhofficial
Івано-Франківськаhttps://t.me/onyshchuksvitlana
Київськаhttps://t.me/kyivoda
Кіровоградськаhttps://t.me/chornamary
Луганськаhttps://t.me/luhanskaVTSA
Львівськаhttps://t.me/kozytskyy_maksym_official
Миколаївськаhttps://t.me/mykolaivskaODA
Одеськаhttps://t.me/odeskaODA
Полтавськаhttps://t.me/DMYTROLUNIN
Рівненськаhttps://t.me/s/vitalykoval8
Сумськаhttps://t.me/Zhyvytskyy
Тернопільськаhttps://t.me/ternopilskaODA
Харківськаhttps://t.me/synegubov
Херсонськаhttps://t.me/khersonskaODA
Хмельницькаhttps://t.me/khmelnytskaODA
Черкаськаhttps://t.me/AleksandrSkichko
Чернівецькаhttps://t.me/chernivetskaODA
Чернігівськаhttps://t.me/chernigivskaODA