В ОП надали перелік надійних ТГ-каналів ОДА

Для отримання достовірної інформації в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Україна тримає стрій! Влада на місцях разом із воїнами ЗСУ та силами територіальної оборони працює на нашу Перемогу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що ворог штампує багато фейків, щоб посіяти паніку, та закликав не піддаватись на провокації і користуватися офіційними джерелами.

Для того, щоб українці могли отримувати достовірну інформацію, в кожній області створено офіційний телеграм-канал голови облдержадміністрації:

Вінницькаhttps://t.me/vinnytskaODA

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Волинськаhttps://t.me/volynskaODA

Дніпропетровськаhttps://t.me/dnipropetrovskaODA

Донецькаhttps://t.me/pavlokyrylenko_donoda

Житомирськаhttps://t.me/zhytomyrskaODA

Закарпатськаhttps://t.me/zakarpatskaODA

Запорізькаhttps://t.me/starukhofficial

Івано-Франківськаhttps://t.me/onyshchuksvitlana

Київськаhttps://t.me/kyivoda

Кіровоградськаhttps://t.me/chornamary

Луганськаhttps://t.me/luhanskaVTSA

Львівськаhttps://t.me/kozytskyy_maksym_official

Миколаївськаhttps://t.me/mykolaivskaODA

Одеськаhttps://t.me/odeskaODA

Полтавськаhttps://t.me/DMYTROLUNIN

Рівненськаhttps://t.me/s/vitalykoval8

Сумськаhttps://t.me/Zhyvytskyy

Тернопільськаhttps://t.me/ternopilskaODA

Харківськаhttps://t.me/synegubov

Херсонськаhttps://t.me/khersonskaODA

Хмельницькаhttps://t.me/khmelnytskaODA

Черкаськаhttps://t.me/AleksandrSkichko

Чернівецькаhttps://t.me/chernivetskaODA

Чернігівськаhttps://t.me/chernigivskaODA