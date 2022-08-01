В окупованому Севастополі почалася паніка: місцеві жителі повідомляють про вибухи

Севастополь / скріншот

У тимчасово окупованому Севастополі заявили про черговий "вибух". Він нібито стався пізно вночі 31 липня в центрі міста.

Місцеві жителі в мережі повідомляють, що чули гучний звук, і припустили роботу протиповітряної оборони. Там також опублікували відповідні кадри.

Севастополь / скріншот

Севастополь / скріншот

Нагадаємо, раніше російські чиновники заявили, що була здійснена "атака ЗСУ" безпілотником на штаб Чорноморського флоту у тимчасово анексованому Севастополі.

За словами окупантів, рано недільного ранку у двір штабу ЧФ "прилетів непізнаний об'єкт" - ймовірно, дрон. Загиблих нібито немає, але поранені були п'ятеро співробітників.

Пізніше глава офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію про вибух у штабі Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

"Щоб приховати свою ганьбу, росіяни влаштовують теракти проти своїх в Севастополі, і скасовують урочистості з нагоди Дня ВМФ РФ. Українська армія - це знак якості. Попереду у нас багато перемог", – додав Єрмак.

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