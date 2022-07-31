'РФ приховує ганьбу': Єрмак пояснив, навіщо окупанти влаштували теракт у Севастополі

Андрій Єрмак / Офіс президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію про вибух у штабі Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

У своєму Telegram він нагадав про те, що в бою Збройні сили України знищили крейсер РФ Москва, а також чимало російських кораблів.

"Щоб приховати свою ганьбу, росіяни влаштовують теракти проти своїх в Севастополі, і скасовують урочистості з нагоди Дня вмф рф. Українська армія - це знак якості. Попереду у нас багато перемог", - додав Єрмак.

Атака на штаб ЧФ у Севастополі

Раніше російські чиновники заявили, що була здійснена "атака ЗСУ" безпілотником на штаб Чорноморського флоту в тимчасово анексованому Севастополі.

Окупанти зазначили, мовляв, рано недільного ранку у двір штабу ЧФ "прилетів непізнаний об'єкт" - ймовірно, дрон. Загиблих нібито немає, але поранені були п'ятеро співробітників.

Також чиновники-колаборанти стверджують, що саме через "атаку ЗСУ" в Севастополі вирішили перенести святкування російського "Дня Військово-морського флоту".

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