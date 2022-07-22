В окупованому Маріуполі загарбники прибрали тризуб, але він знову з'явився на старому місці

У центрі Маріуполя несподівано з'явився тризуб / Фото t.me/mariupolrada

Жителі тимчасово окупованого міста Маріуполь чинять опір "русскому міру". У центрі міста несподівано з'явився тризуб -н а тому ж місці, де загарбники його раніше знищили.

Відповідне відео опублікував у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, зображення тризуба помітили на проспекті Миру. Раніше окупанти прибрали його, але він дивним чином з'явився на старому місці, нагадуючи, що Маріуполь – це Україна.

Андрющенко жартівливо припустив, що в місті "попрацювали маріупольські відьми".

"Не інакше як маріупольські відьми попрацювали. Але це не точно. Точно лише одне: Розплата – поруч!" - додав він.

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Як повідомляв Главред, український опір активізувався у всіх містах, які тимчасово захопили путінські солдати. Зокрема, у Херсоні партизани встановили в місті інсталяцію - підвісили опудало російського військового.

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку партизани розклеюють по місту листівки з посланнями російським окупантам.

Водночас у мережі з'явилося відео зі зрадницею України з Лисичанська. У минулому році дівчина співала патріотичну пісню до Дня незалежності України, а в 2022-му - з посмішкою і сльозами щастя зустрічала російських окупантів у своєму місті, заявивши, що чекала ни них з 2014 року.

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