У РФ палять військкомати і пускають під укіс потяги партизани-анархісти - The Insider

У РФ палять військкомати і пускають під укіс поїзда партизани-анархісти - The Insider / Bryan Jones / RL / flickr.com

У країні-агресора, Росії, після початку повномасштабної військової агресії проти України активізувався партизанський рух — невідомі підпільники підпалюють військкомати і періодично влаштовують диверсії на залізниці. Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на власні джерела в такому середовищі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Росії відбулося як мінімум 23 атаки на військкомати, з яких 20 — безпосередньо підпали коктейлями Молотова. За підпалами стояли найрізноманітніші не скоординовані рухом групи, які не були скоординованим рухом, зокрема ‒ ліві анархісти, проукраїнські активісти та ультраправі активісти.

Також з кінця лютого в Росії активізувалася рейкова війна. За інформацією ЗМІ, з березня по червень нинішнього року в РФ зійшли з рейок 63 товарних потяги (це майже в 1,5 рази більше, ніж за той же період 2021 року).

Видання знайшло "бойових анархістів", які взяли на себе відповідальність за рейкову війну в Росії. Представники якоїсь "Бойової організації анархо-комуністів" розповіли, як затримали потяги до військової частини у Володимирській області, де розміщений арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

"На жаль, диверсія була виявлена ввечері 25 червня. Проте навіть у такому вигляді диверсія завдала шкоди противнику, затримавши пересування складів з військовим обладнанням і заподіявши економічний збиток у зв'язку з необхідністю відновлення залізничних шляхів", — розповіли партизани.

Анархісти кажуть, що надихалися діяльністю білоруських партизанів, які підривали логістику російських військ на першому етапі повномасштабного вторгнення, коли росіяни атакували Київ.

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Нагадаємо, ніч з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна в Мордовії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. В результаті пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

5 травня пожежа в будівлі військкомату сталася в російському місті Нижньовартовськ. Його закидали коктейлями Молотова. В результаті пожежа почалася як мінімум в одному кабінеті військкомату, а також в коридорі за вхідними дверима.

9 травня в російському місті Череповець спалили черговий військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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