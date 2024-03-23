В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази РФ - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
"Російські віськові знов підпалили очерет місці базування... Або не військові підпалили базу. В будь-якому випадку в близкості до бази дуже файно палає", - зазначив Андрющенко.
За його словами, пожежа виникла в районі мосту через Кальчик на проспекті Металургів. Місце пожежі - у небезпечній близькості від військової бази.
Російські пропагандистські пабліки наперебій почали виправдовуватись та переконувати, що у Маріуполі горить поле. Проте Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.
"Номер один - місце зйомки. Номер два місце пожежі. Номер три база окупантів. Поле тут бачете? Правильно. Тому що "поля" тут ніколи не було. Проте є офіційна позиція - возгорание поля. От і стараються. Гоняють одне відео на всіх з одни коментарем на всіх", - пояснив він.
Зазначимо, що вдень у Маріуполі пролунали вибухи. Тоді росіяни не повідомляли, чи постраждав хтось в результаті вибуху.
"Прильот. Північний схід Маріупольского району. Без детонації. Готуйте пакети, росіяни", - написав Андрющенко.
Хто такий Петро Андрющенко?
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
Ситуація в Маріуполі
Нагадаємо, 13 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі стався потужний вибух, який чули у різних частинах міста. Пізніше Андрющенко підтвердив, що приліт міг бути по розташуванню російських військових.
Також у Маріуполі у новорічну ніч учасники руху Спротиву ліквідували 17 російських військових. Для успішної операції вони застосували отруєну партію алкоголю.
Крім цього, влітку минулого року у Маріуполі партизани спалили базу російських загарбників. В результаті чого серед окупантів були потерпілі, а також вдалось знищити ворожу техніку.
Читайте також:
- Скасували виставу "про Маріуполь" і піаніста Путіна: Бідняков звернувся до українців
- З полону повернувся захисник Маріуполя, його дружину і доньку вбила ракета в Дніпрі
- Німецький телеканал оскандалився через репортаж з Маріуполя: МЗС вимагає пояснень
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред