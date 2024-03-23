В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази РФ - Андрющенко

Пожежа у тимчасово окупованому Маріуполі виникла в районі мосту через Кальчик на проспекті Металургів, за словами радника мера міста.

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У Маріуполі пожежа біля російської військової бази / Колаж: Главред, фото: скрін з відео t.me/andriyshTime

У тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа поблизу військової бази. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Російські віськові знов підпалили очерет місці базування... Або не військові підпалили базу. В будь-якому випадку в близкості до бази дуже файно палає", - зазначив Андрющенко.

За його словами, пожежа виникла в районі мосту через Кальчик на проспекті Металургів. Місце пожежі - у небезпечній близькості від військової бази.

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Російські пропагандистські пабліки наперебій почали виправдовуватись та переконувати, що у Маріуполі горить поле. Проте Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.

Місце пожежі у Маріуполі / Фото: t.me/andriyshTime

"Номер один - місце зйомки. Номер два місце пожежі. Номер три база окупантів. Поле тут бачете? Правильно. Тому що "поля" тут ніколи не було. Проте є офіційна позиція - возгорание поля. От і стараються. Гоняють одне відео на всіх з одни коментарем на всіх", - пояснив він.

Зазначимо, що вдень у Маріуполі пролунали вибухи. Тоді росіяни не повідомляли, чи постраждав хтось в результаті вибуху.

"Прильот. Північний схід Маріупольского району. Без детонації. Готуйте пакети, росіяни", - написав Андрющенко.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, 13 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі стався потужний вибух, який чули у різних частинах міста. Пізніше Андрющенко підтвердив, що приліт міг бути по розташуванню російських військових.

Також у Маріуполі у новорічну ніч учасники руху Спротиву ліквідували 17 російських військових. Для успішної операції вони застосували отруєну партію алкоголю.

Крім цього, влітку минулого року у Маріуполі партизани спалили базу російських загарбників. В результаті чого серед окупантів були потерпілі, а також вдалось знищити ворожу техніку.

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