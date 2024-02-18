У Маріуполі отруїли непроханих "гостей" з Москви: нагодували обідом із миш'яком

Росіяни приїхали до Маріуполя, щоб організувати проведення незаконних виборів на окупованих територіях.

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У Маріуполі отруїли гостей із Москви / Колаж: Главред, фото: t.me/mariupolrada, informnapalm.org

У захопленому РФ Маріуполі Донецької області отруїли 6 осіб, які мали брати участь у проведенні "виборів" президента РФ.

Чотирьох чоловіків і двох жінок, які були активістами партії "Единая Россия", знайшли мертвими в одній із квартир, повідомляє ресурс партизанів "Маріуполь. Спротив".

"Ну раз уже відомо, то можна. Коротко. Так", - прокоментували там повідомлення російських ресурсів.

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Зазначимо, що росіяни приїхали до Маріуполя, щоб організувати проведення незаконних виборів. При цьому непрохані гості замовили обід у ресторані, в якому виявилася смертельна доза миш'яку.

У повідомленні зазначається, що слідів отрути в ресторані не виявили. Водночас кур'єр, який доставляв замовлення, безслідно зник.

/ t.me/mrplSprotyv

Раніше повідомлялося про те, що в Маріуполі підірвали авто окупанта-поліцейського. У Маріуполі підірвали автомобіль поліцейського-окупанта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Маріуполі збільшилася кількість нових могил. Це можуть бути перепоховання загиблих маріупольців під час блокади 2022 року.

РФ масово перекидає резерви через Маріуполь у Бердянськ. Андрющенко повідомив, що росіяни активізували перекидання військового забезпечення і живої сили через Маріуполь і Маріупольський район.

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