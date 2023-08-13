"Казарми вже нема": у Маріуполі партизани спалили базу окупантів

Внаслідок ліквідації бази загарбників є потерпілі та була знищена ворожа техніка.

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У Маріуполі партизани спалили базу окупантів/ колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко, Маріуполь.Спротив

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області партизани ліквідували базу російських загарбників.

База була спалена. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"В Маріуполі спротив ліквідував базу окупантів шляхом підпалу. Файне завершення тижня", – зазначив Андрющенко.

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У Telegram-каналі "Маріуполь. Спротив" повідомляється, що внаслідок підпалу бази російських загарбників серед окупантів є потерпілі, також була знищена ворожа техніка.

"Якби так швидко тушили будинки як бази. Десяток в шпиталь мінімум. Три машини назавжди. Казарми вже нема. Файно…", – йдеться у повідомленні.

У Маріуполі партизани спалили базу окупантів/ Telegram Андрющенко

У Маріуполі партизани спалили базу окупантів/ Telegram Андрющенко

У Маріуполі партизани спалили базу окупантів/ Telegram Маріуполь.Спротив

У Маріуполі партизани спалили базу окупантів/ Telegram Маріуполь.Спротив

Вибухи на окупованих територіях

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Нагадаємо, 12 серпня Кримський міст був весь у диму і було чути вибухи. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони. Окупанти повідомляли, нібито вони знищили кілька ракет, які летіли у бік моста.

Також повідомлялося, що ЗСУ вгатили по двох складах БК і скупченню окупантів в Олешках. Гучні вибухи не припинялися дуже довго, адже після влучання на складах боєкомплекту почалася детонація.

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