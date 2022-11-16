В окупованому Генічеську зникла відома колаборантка

Колаборантка Катерина Губарєва зникла / Фото facebook.com/katerina.gubareva

У Генічеську зникла колаборантка - так звана "віце-губернатор Херсонської області" Катерина Губарєва. РосЗМІ пишуть, що жінка не виходить на зв'язок.

Чоловік колаборантки - Павло Губарєв, колишній так званий "народний губернатор" Донецької області. За його словами, востаннє Губареву бачили біля "будівлі уряду Херсонської області в Генічеську" близько 16:30 у вівторок, 15 листопада, передає РБК.

За словами Губарєва, він намагався додзвонитися до так званого т.в.о. голови Херсонської області Володимира Сальдо, щоби дізнатися місцезнаходження дружини, але безрезультатно.

Тим часом пропагандистські Telegram-канали пишуть, що з колаборанткою Губарєвою все гаразд, але вона затримана.

Катерина Губарєва - що про неї відомо

Губарєва була так званим першим "міністром закордонних справ ДНР" (з 16 травня 2014 року), потім так званим "заступником міністра закордонних справ ДНР" (з 5 серпня 2014) і депутатом так званої "народної ради ДНР" (з 3 листопада 2014).

З 17 червня 2022 року вона отримала посаду так званого "заступника керівника російської військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Катерина Губарєва / Фото facebook.com/katerina.gubareva

У серпні сепаратистка заявила про намір Росії об'єднати захоплені території Миколаївської та Херсонської областей України.

Як повідомляв Главред, після втечі з Херсона російські окупанти перенесли свою "адміністрацію" в місто Генічеськ на Лівобережжі Херсонщини. Такий вибір пояснюється міркуваннями безпеки, адже до цього міста не дістає українська артилерія.

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