Тіло Стремоусова "пропало" з місця ДТП: з'явилися дивні подробиці про загибель гауляйтера

Стремоусов загинув / t.me/oleksiihoncharenko, скріншот

Вчора, 9 листопада, російські пропагандисти заявили про загибель гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова.

У мережі помітили багато дивних моментів. Повідомляється, що тіло Стремоусова нібито "пропало" з місця аварії вже через 15 хвилин після інциденту. Як і другий транспортний засіб.

Про побачене на місці ДТП розповіли воєнкори РІА Новини Олександр Харченко та Сергій Шилов.

Воєнкори заявили, що проїжджали місце, де нібито розбився Стремоусов, приблизно о 15:40 в середу, 9 листопада. Приблизно за 20 хвилин до першої новини про загибель колаборанта.

Воєнкори РИА Новости / сріншот

"Як нам здається, пройшло з місця аварії десь хвилин 10-15, тому що люди діставали з машини рюкзаки. Там були такі військові рюкзаки системи molle. Тобто видно, що це сталося зовсім недавно, буквально перед нами", – заявили воєнкори.

При цьому, тіла Стремоусова або інших жертв вони не побачили.

Пізніше в мережі були опубліковані фото, на яких поруч з відкритими водійськими дверима видно розмиту пляму (ймовірно, приховує тіло).

"Колір неба і включені вуличні ліхтарі дають підстави припустити, що ці кадри були зняті перед заходом (за московським часом це 17:24)", - пише Обозреватель.

На цих знімках поруч з машиною стоїть швидка. Але якщо Стремоусова відвезли відразу, то не зовсім зрозуміло, що робили медики на трасі через кілька годин після ДТП.

Наприклад, так званий міністр охорони здоров'я окупованої Херсонської області Вадим Ільмієв повідомив про трасу Херсон – Армянськ. Військові блогери писали про ДТП під Генічеськом.

Пропагандисти пояснили, що були на трасі, де загинув колаборант, двічі – коли їхали знімати переправи на Херсонщині та на зворотному шляху.

Що відомо про Стремоусова

Після захоплення Херсона Стремоусова призначили до "Комітету порятунку Херсона", а пізніше заступником голови"військово-цивільної адмінітрсації Херсонської області".

Після проведення фейкового референдуму агент ФСБ почав називати себе віце-губернатором Херсонщини.

Як пише Антон Геращенко, вбити Стремоусова могли свої, замітаючи сліди і ліквідувавши одного з погано керованих пропагандистів, якого давно вже понесло.

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