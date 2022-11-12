УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вбивство чи інсценування": Жданов розповів, чи була загибель Стремоусова випадковістю

12 листопада 2022, 04:20

Жданов висловив припущення, що Стремоусов міг сам зімітувати свою смерть, щоб не бути ліквідованим спецслужбами Росії.

'Вбивство чи інсценування': Жданов розповів, чи була загибель Стремоусова випадковістю
Жданов припускає, що Стремоусова могли вбити / Суспільне, УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов має дві версії щодо нещодавньої смерті гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова. За його словами, це могло бути як вбивство, так і інсценування. Про це Жданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Главреду.

"У мене дві версії. Перша – а чи був взагалі хлопчик, тобто чи було вбивство. Цілком припускаю, що це було інсценування. Тим більше, Стремоусов розумів, до чого все йде", - розповів Жданов.

Як зазначив експерт, якщо це було вбивство, то в першу чергу в цьому була зацікавлена Російська Федерація. За його словами, саме через Стремоусова окупаційна влада могла прокручувати фінансові операції, пов'язані з Херсоном.

"Він там був головним гауляйтером, саме через нього проходили ті гроші, які виділялися російським урядом для окупаційної влади. А так, кінці в воду, зачистка хвостів – як завгодно це можна назвати. Тому росіянам було найвигідніше його прибрати", - розповів Жданов.

Також експерт висловив припущення, що Стремоусов міг сам зімітувати свою смерть, щоб не бути ліквідованим спецслужбами Росії. "Чи вдасться йому довго бігати – важко сказати", - додав він.

Загадкова смерть Стремоусова

Російські пропагандисти 9 листопада заявили про смерть гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова. За даними деяких пропагандистів, це сталося неподалік Генічеська.

Як повідомляють росЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув "заступник губернатора" Херсонської області Кирило Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечні маневр.

У мережі помітили багато дивних моментів, пов'язаних зі смертю Стремоусова. Повідомляється, що тіло гауляйтера нібито "пропало" з місця аварії вже через 15 хвилин після інциденту. Як і другий транспортний засіб.

Пізніше в мережі були опубліковані фото, на яких поруч з відкритими водійськими дверима видно розмиту пляму (ймовірно, приховує тіло). На знімках поруч з машиною стояла швидка. Але якщо Стремоусова відвезли відразу, то не зовсім зрозуміло, що робили медики на трасі через кілька годин після ДТП.

Більше новин про гауляйтера Стремоусова:

війна в Україні Олег Жданов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:44

"Мостопад" на Херсонщині продовжиться: полковник у відставці пояснив, кому це на руку

05:00

Загроза наступу РФ з Білоруссю на Київ і ціль на Донбасі: Жданов розкрив плани ворогаВідео

04:20

"Вбивство чи інсценування": Жданов розповів, чи була загибель Стремоусова випадковістюВідео

03:50

Як вчинять ЗСУ після звільнення Херсона: прогноз військового експерта

03:20

Всі ахнуть від захвату: рецепт швидкого рулету на Новий рік 2023Відео

Реклама
03:18

Після виборів у США військова допомога Україні може значно скоротитися - КусаВідео

02:44

56-річна Хеллі Беррі показала, як виглядала в мереживній білизні двадцять років тому

02:30

"Радіація піде в Крим": Жданов розповів, чи готовий Путін застосувати "брудну бомбу" на ХерсонщиніВідео

02:10

Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік в Україні і де чекати серйозного морозуВідео

01:33

"Оце рогатка": у мережі обговорюють незвичайний шпагат ВолочковоїВідео

01:00

Жіночий гороскоп на тиждень 14-20 листопада 2022: Овнам - очікування, а Рибам - тривоги

00:51

Прикмети на 12 листопада: що потрібно зробити, щоб залучити успіхВідео

11 листопада, п'ятниця
23:58

Галюцинації, мігрень та апатія: як колір інтер'єру впливає на наше самопочуття

23:41

Андрій Шевченко показав, як сильно змінився його син Крістіан

23:40

"Хочуть вдарити по США": Куса розповів, в яку гру грає Іран, і чим вона закінчитьсяВідео

23:15

"Царя ніхто не звинувачуватиме": Коваленко переконаний, що Шойгу судитимуть за провали у війні

22:58

Будуть неприємності: чому речі не можна вішати на двері та спинку стільця

22:53

Король не в собі: Чарльз III після нападу яйцями піддався новій атаціВідео

22:36

"Під Бахмутом коїться непроглядне пекло": Жданов розповів, куди окупантів перекинули з ХерсонаВідео

22:25

Усі монети треба витратити у неділю: як збільшити власні прибутки

Реклама
22:22

Павло Зібров розповів, чи буде далі співати своїх російськомовні хітиВідео

22:20

Прикмети на 13 листопада: які 5 речей не можна робити, щоб не зануритися в бідуВідео

22:10

У 10 разів смачніше звичайного салату: рецепт бомбічної закуски за 15 хвилинВідео

22:06

"Ви не сховаєтеся, ми вас знайдемо": Зеленський назвав військам РФ у Херсоні умову порятункуВідео

22:05

Жданов пояснив, чи зітхне Миколаїв вільніше після звільнення ЗСУ ХерсонаВідео

21:21

Іноагент Шац показав Аллу Пугачову в компанії Слєпакова, Віторгана та інших опальних зірок

21:21

Україна має намір звільнити свої території, після Херсона заморозки війни не буде - ДаніловВідео

21:13

ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область, крім Кінбурнської коси - КімВідео

20:54

Олег Соскін. Україна звільняє Південь, чим відповість Путін?Відеоблоги

20:29

Налетить дубар і замете снігом Україну: синоптики назвали дату найпотужнішої атаки штормуВідео

20:19

Журналісти футбольні майданчики, на які людьми Павелка "спускалися" мільйонні кошти

20:09

Україна повертає Херсон, сили ЗСУ вже на підступах до міста - ЗеленськийВідео

19:58

"Противник нас переграв": Жданов розповів, як окупантам вдалося врятуватися від ЗСУ в ХерсоніВідео

19:58

Подкопаєва зворушливо привітала доньку з днем народження

19:50

"Ідіотизм! Ми не такі!": у російського футболіста трапилася істерика через тролінг РосіїВідео

19:38

Колишні чоловіки Дженніфер Еністон відреагували на її розповідь про марні спроби завагітнітиВідео

19:20

Дугін пропонує вбити ПутінаПогляд

19:16

Жданов – про успіхи на півдні: Миколаїв зітхне спокійніше, а Херсон буде під постійними обстрілами

19:10

Самі себе зганьбили: на росТБ спеціально включили відео з образливою піснею про ПутінаВідео

19:09

ЗСУ вже дійшли до правого берега Дніпра, куди втекли окупанти з ХерсонаВідео

Реклама
18:56

Який манікюр зробити на Новий рік 2023: 5 чудових ідей для гарного настроюФото

18:43

Війська РФ встигли втекти від ЗСУ з правобережжя Херсонської області – АрестовичВідео

18:43

Гороскоп на завтра 12 листопада: Козерогам - успіх у справах, Близнюкам - образи

18:10

"Здали Херсон, здадуть і Москву": фанатка "русского мира" розкритикувала втечу росіян із ХерсонаВідео

18:02

Кому пощастить у 2023 році: які 3 речі потрібно зробити, щоб кишені лопнули від грошейВідео

17:52

Армія України практично встановила контроль над Херсоном - МіноборониВідео

17:19

Дугін запропонував забити Путіна камінням

17:11

Набирали воду з Дніпра: у Херсоні немає світла, води та продуктів - журналістВідео

17:02

РФ знову клянчить переговори з Україною: у Лаврова заявили, що готові говорити "без попередніх умов"Відео

16:58

Путін в день здачі Херсона поспілкувався з Африкою і задумався про історію оборони МосквиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти