'Вбивство чи інсценування': Жданов розповів, чи була загибель Стремоусова випадковістю

Жданов висловив припущення, що Стремоусов міг сам зімітувати свою смерть, щоб не бути ліквідованим спецслужбами Росії.
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов має дві версії щодо нещодавньої смерті гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова. За його словами, це могло бути як вбивство, так і інсценування. Про це Жданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Главреду.
"У мене дві версії. Перша – а чи був взагалі хлопчик, тобто чи було вбивство. Цілком припускаю, що це було інсценування. Тим більше, Стремоусов розумів, до чого все йде", - розповів Жданов.
Як зазначив експерт, якщо це було вбивство, то в першу чергу в цьому була зацікавлена Російська Федерація. За його словами, саме через Стремоусова окупаційна влада могла прокручувати фінансові операції, пов'язані з Херсоном.
"Він там був головним гауляйтером, саме через нього проходили ті гроші, які виділялися російським урядом для окупаційної влади. А так, кінці в воду, зачистка хвостів – як завгодно це можна назвати. Тому росіянам було найвигідніше його прибрати", - розповів Жданов.
Також експерт висловив припущення, що Стремоусов міг сам зімітувати свою смерть, щоб не бути ліквідованим спецслужбами Росії. "Чи вдасться йому довго бігати – важко сказати", - додав він.
Загадкова смерть Стремоусова
Російські пропагандисти 9 листопада заявили про смерть гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова. За даними деяких пропагандистів, це сталося неподалік Генічеська.
Як повідомляють росЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув "заступник губернатора" Херсонської області Кирило Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечні маневр.
У мережі помітили багато дивних моментів, пов'язаних зі смертю Стремоусова. Повідомляється, що тіло гауляйтера нібито "пропало" з місця аварії вже через 15 хвилин після інциденту. Як і другий транспортний засіб.
Пізніше в мережі були опубліковані фото, на яких поруч з відкритими водійськими дверима видно розмиту пляму (ймовірно, приховує тіло). На знімках поруч з машиною стояла швидка. Але якщо Стремоусова відвезли відразу, то не зовсім зрозуміло, що робили медики на трасі через кілька годин після ДТП.
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