'Вбивство чи інсценування': Жданов розповів, чи була загибель Стремоусова випадковістю

Жданов припускає, що Стремоусова могли вбити / Суспільне, УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов має дві версії щодо нещодавньої смерті гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова. За його словами, це могло бути як вбивство, так і інсценування. Про це Жданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю Главреду.

"У мене дві версії. Перша – а чи був взагалі хлопчик, тобто чи було вбивство. Цілком припускаю, що це було інсценування. Тим більше, Стремоусов розумів, до чого все йде", - розповів Жданов.

Як зазначив експерт, якщо це було вбивство, то в першу чергу в цьому була зацікавлена Російська Федерація. За його словами, саме через Стремоусова окупаційна влада могла прокручувати фінансові операції, пов'язані з Херсоном.

"Він там був головним гауляйтером, саме через нього проходили ті гроші, які виділялися російським урядом для окупаційної влади. А так, кінці в воду, зачистка хвостів – як завгодно це можна назвати. Тому росіянам було найвигідніше його прибрати", - розповів Жданов.

Також експерт висловив припущення, що Стремоусов міг сам зімітувати свою смерть, щоб не бути ліквідованим спецслужбами Росії. "Чи вдасться йому довго бігати – важко сказати", - додав він.

Загадкова смерть Стремоусова

Російські пропагандисти 9 листопада заявили про смерть гауляйтера Херсонщини Кирила Стремоусова. За даними деяких пропагандистів, це сталося неподалік Генічеська.

Як повідомляють росЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув "заступник губернатора" Херсонської області Кирило Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечні маневр.

У мережі помітили багато дивних моментів, пов'язаних зі смертю Стремоусова. Повідомляється, що тіло гауляйтера нібито "пропало" з місця аварії вже через 15 хвилин після інциденту. Як і другий транспортний засіб.

Пізніше в мережі були опубліковані фото, на яких поруч з відкритими водійськими дверима видно розмиту пляму (ймовірно, приховує тіло). На знімках поруч з машиною стояла швидка. Але якщо Стремоусова відвезли відразу, то не зовсім зрозуміло, що робили медики на трасі через кілька годин після ДТП.

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