Від авто залишилися одні колеса: з'явилися фото з місця ДТП, де загинув Стремоусов

Винуватцем ДТП, в якому загинув Кирило Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки.
Сьогодні, 9 листопада, загинув колаборант Кирило Стремоусов. Як повідомляють російські медіа, він загинув у ДТП.
За даними деяких російських пропагандистів, це сталося неподалік Генічеська.
Відзначається, що в останні кілька місяців Кирило Стремоусов пересувався на чорному броньованому Мерседесі в якості пасажира.
Як повідомляють росЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув "заступник губернатора" Херсонської області Кирило Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечні маневр.
"Водій Стремоусова не впорався з керуванням, коли намагався уникнути зіткнення з вантажівкою на розв'язці", - повідомляють російські медіа.
Що відомо про Стремоусова
Після захоплення Херсона Стремоусова призначили до "Комітету порятунку Херсона", а пізніше заступником голови "військово-цивільної адмінітрсації Херсонської області".
Після проведення фейкового референдуму "агент ФСБ" почав називати себе віце-губернатором Херсонщини.
Як пише Антон Геращенко, вбити Стремоусова могли свої, замітаючи сліди і ліквідувавши одного з погано керованих пропагандистів, якого давно вже понесло.
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