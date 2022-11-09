Від авто залишилися одні колеса: з'явилися фото з місця ДТП, де загинув Стремоусов

Стремоусов / t.me/oleksiihoncharenko, скріншот

Сьогодні, 9 листопада, загинув колаборант Кирило Стремоусов. Як повідомляють російські медіа, він загинув у ДТП.

За даними деяких російських пропагандистів, це сталося неподалік Генічеська.

Відзначається, що в останні кілька місяців Кирило Стремоусов пересувався на чорному броньованому Мерседесі в якості пасажира.

Як повідомляють росЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув "заступник губернатора" Херсонської області Кирило Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечні маневр.

"Водій Стремоусова не впорався з керуванням, коли намагався уникнути зіткнення з вантажівкою на розв'язці", - повідомляють російські медіа.

ДТП Стремоусов / t.me/oleksiihoncharenko

ДТП зі Стремоусовим / t.me/oleksiihoncharenko

Що відомо про Стремоусова

Після захоплення Херсона Стремоусова призначили до "Комітету порятунку Херсона", а пізніше заступником голови "військово-цивільної адмінітрсації Херсонської області".

Після проведення фейкового референдуму "агент ФСБ" почав називати себе віце-губернатором Херсонщини.

Як пише Антон Геращенко, вбити Стремоусова могли свої, замітаючи сліди і ліквідувавши одного з погано керованих пропагандистів, якого давно вже понесло.

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