"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФ

Руслана Заклінська
21 квітня 2026, 12:09
Радник міністра оборони пережив атаку п'яти реактивних "Шахедів" по його дому.
Сергій "Флеш" втратив усе через атаку на його родину / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash

Головне:

  • Будинок радника міністра оборони атакували п’ятьма реактивними "Шахедами"
  • Все майно родини були повністю знищені
  • Сам Бескрестнов отримав поранення та перебуває в лікарні

У ніч проти 20 квітня російські війська спрямували одразу п'ять реактивних "Шахедів" на будинок радника міністра оборони України, відомого експерта з радіотехнологій Сергія "Флеша" Бескрестнова. Унаслідок удару будинок та майно родини були повністю знищені. Про це він розповів у Facebook.

"Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі і, схоже, ще довго буду", - розповів він.

відео дня

Сергій Бескрестнов підкреслив, що зараз потребує часу для відновлення й хотів би приділити час родині, але фізично не може цього зробити. Радник міністра оборони також зазначив, що міг би повірити у замах на нього особисто, проте використання БПЛА проти житлового будинку, де перебувала його родина, стало шоком.

"Я міг повірити у замах на мене особисто, але те, що ворог відправить 5 реактивних "Шахедів" на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг", - додав "Флеш".

Атаки російськими БПЛА й модернізації - що відомо

Як повідомляв Главред, 20 квітня російські окупанти здійснили спробу ліквідації радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, запустивши по ньому реактивні дрони-камікадзе. Бескрестнов отримав поранення, але вижив.

Він повідомив, що внаслідок атаки втратив житло та майно, а удар, за його словами, був цілеспрямованою операцією з його ліквідації.

Росія перейшла до нової тактики повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані нічні атаки дронами з додатковими хвилями ударів удень. Такий підхід може збільшити ризики для цивільного населення та посилити психологічний тиск.

Водночас російські війська почали використовувати й нові засоби протидії українським безпілотникам - у повітрі фіксують дрони-перехоплювачі, оснащені металевими елементами. Вони намагаються фізично пошкоджувати українські БпЛА під час польоту, "таранячи" їх у повітрі.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України атака дронів Сергій Флеш Бескрестнов
