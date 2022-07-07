Мобілізованих хочуть позбавити зарплати зі старої роботи: Рада прийняла закон і направила Зеленському

Мобілізованих хочуть позбавити зарплати зі старої роботи: / УНІАН

Депутат Верховної Ради (ВР) від фракції "Слуга Народу" Галина Третьякова внесла поправку в законопроект №7251, яка дозволяє українським роботодавцям не платити зарплату співробітникам, яких мобілізували до ЗСУ через україно-російську війну. Про це сама народна обраниця розповіла в коментарі Deutsche Welle.

"Ця практика, щоб військовослужбовцю роботодавець продовжував платити зарплату після мобілізації, виникла в 2014 році. У той час мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в змозі або не було політичної волі достатньо фінансувати військових", – аргументувала свою поправку Третьякова.

Причому нардепка стверджує, що всі мобілізовані в ЗСУ і так можуть гідно заробляти ‒ адже вони отримують 30 тисяч гривень грошового забезпечення в тилу, і 100 тисяч ‒ безпосередньо в зоні бойових дій.

Законопроект з цією поправкою був прийнятий Радою у другому читанні. Проте він набуде чинності тільки тоді, коли документ підпише президент Володимир Зеленський.

"Потрібно було знімати цей тягар з роботодавців, адже вони платять податки, за рахунок яких формується утримання наших військових, вони зараз ще виплачують заробітну плату, а ще потрібно, щоб вони розвивали економіку", – говорить Третьякова.

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Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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