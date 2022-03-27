Росія сама робить все для того, щоб в Україні відбулася дерусифікація - Зеленський

Володимир Зеленський / скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія сама робить все для того, щоби на території нашої держави відбулася дерусифікація.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні 26 березня.

Зеленський зазначив, що перебуває в постійному контакті із захисниками блокадного Маріуполя. За його словами, вони говорили російською мовою, оскільки в Україні ніколи не існувало мовної проблеми.

"Їхня рішучість, їхній героїзм, стійкість вражають. Вдячний кожному з них, кожній з них. Хоча б відсоток їхньої хоробрості тим, хто вже тридцять перший день думає, як же передати десяток-другий літаків або танків", - підкреслив президент.

Потім Зеленський перейшов на російську і звернувся до росіян. Він зазначив, що Росія робить все, щоб українці самі відходили від російської мови.

"В Україні немає і ніколи не було мовної проблеми. А ось тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Ви робите все, щоби наші люди самі йшли від російської мови. Тому що російська мова буде асоціюватися саме з вами. Тільки з вами: з цими вибухами і вбивствами, вашими злочинами", - сказав Зеленський.

"Росія сама робить все для того, щоби на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите. За одне покоління. І назавжди. Це ще один прояв вашої самогубної політики", - додав президент України.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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