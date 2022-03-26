Байден припечатав Путіна: хоче скинути Зеленського, денацифікація - це брехня

Джо Байден / Фото Reuters

Головною метою війни РФ проти України є бажання Володимира Путіна повалити президента Володимира Зеленського, заявив президент США Джо Байден.

В ході свого виступу у Варшаві він підкреслив, що господар Кремля цинічно бреше по всьому світу, коли говорить про "денацифікацію" України.

"Сьогодні Росію придушила у себе демократію. І вони намагаються це зробити в інших місцях. Вони фальшиво говорять про етнічну солідарність, про вираження своїх етнічних груп. Путін сказав, що він денацифікував Україну. Це цинічна брехня. Він все знає", - зауважив Байден.

Він також упевнений в тому, що Путін хоче повалити з поста президента України Володимира Зеленського, щоб придушити в країні демократію.

"Він (Путін – ред.) також хоче повалити Зеленського з поста президента, який був демократично обраний, що є євреєм. Дідусь якого боровся з нацистською Німеччиною, а Путін вважає, що його (Зеленського – ред.) необхідно повалити", — сказав Байден.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден запевнив народ України в підтримці перед обличчям агресії РФ.

"Мій меседж народу України, і я передав його сьогодні міністру закордонних справ України та міністру оборони України, які сьогодні тут: ми стоїмо з вами", - сказав Байден, виступаючи у Варшаві в суботу.

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