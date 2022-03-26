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У Зеленського закликали влаштувати тотальну блокаду Росії, щоб запобігти світовій війні

26 березня 2022, 12:27

Імовірність глобальної війни залежить від рішень щодо економічних обмежень проти Росії, сказав Михайло Подоляк.

Росія, Прапор
Європа повинна відмовитися від торгівлі з Росією і заборонити медійний вплив Москви - Офіс президента / УНІАН

Для запобігання світовій війні потрібні нові санкції проти Росії. Мова повинна йти про відмову від імпорту нафти і газу, блокаду російських ринків для світових компаній, заборону лобізму і медіа у Європі та інші обмеження. Чи буде глобальна війна, залежить від рішень європейського співтовариства. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написавши про те, що Європі слід відмовитися від російських вуглеводнів, закрити ринки Росії для світових компаній, впровадити візові обмеження для росіян, замістити російської зерно і заборонити лобізм Москви і її медіа в європейських країнах. Чи буде світова війна, залежить від швидкості ухвалення таких рішень.

"Відмова від російських вуглеводнів, закриття ринків РФ для світових компаній, візові обмеження для громадян РФ, заміщення російського зерна, повна заборона російського лобізму і медіа у Європі - це питання часу. Чим пізніше це буде зроблено, тим ймовірніша світова війна. Не тільки в Україні", - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий до перемовин з главою Кремля Володимиром Путіним щодо завершення війни Москви проти Києва. На його думку, якщо домовитися не вдасться, виникне ризик Третьої світової війни.

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новини Росії Европа санкції проти Росії Михайло Подоляк новини України Офіс президента війна Росії та України
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