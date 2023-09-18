У Міноборони підтвердили звільнення Кліщіївки: РФ намагається повернути позиції

За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кв. км. У цілому, звільнена під Бахмутом площа становить 51 кв. км.

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ЗСУ звільнили Андріївку та Кліщіївку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, t.me/ermaka

Сили оборони України звільнили Андріївку та Кліщіївку. Російські окупанти щосили намагаються повернути втрачені позиції. Українські військові стримують атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах. Про це 18 вересня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Куп'янському напрямку противник веде пошук слабких місць в нашій обороні. Були успішно відбиті атаки противника в районі Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку противник продовжує перегрупування військ, наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Оріхове-Василівки, Богданівки, Рицівки, Курдюмівки Донецької області.

"Наступ на Бахмутському напрямку здійснюється силами, якими ми обороняємося. Тобто, без створення наступального угруповання, без застосування додаткових ресурсів і матеріальних засобів. Це можливо лише завдяки майстерності командувача ОСУВ Хортиця, штабу - який працює 24/7 і мужності наших бійців", - написала Маляр в Telegram.

Заступник міністра оборони додала, що за тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 кв. км. Загалом, звільнена під Бахмутом площа становить 51 кв. км.

На Авдіївському, Мар'їнському напрямках противник безуспішно намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Мар'їнка і оточити населений пункт Авдіївка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог перебуває в обороні, продовжує обстріли.

Сили оборони відбили атаки противника в районі Новомихайлівки, Новодарівки, Новоданилівки Запорізької області.

"На півдні ми продовжуємо ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Є успіх в районі південніше і східніше Роботиного. Наші зараз там закріплюються на досягнутих рубежах. За тиждень Силами оборони на півдні звільнено 5,2 кв. км територій. В цілому, з початку наступу ця цифра становить 261,7 кв. км", - повідомила Ганна Маляр.

ЗСУ звільнили кілька населених пунктів

Вранці 15 вересня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили України в ході штурмових дій заволоділи Андріївкою у Донецькій області, а також продовжували наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки.

Третя окрема штурмова бригада, яка звільнила населений пункт Андріївка в Донецькій області, розповіла подробиці боїв за населений пункт. За словами військових, 72 омсбр РФ була повністю розбита.

17 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото з військовими в Кліщіївці Донецької області й додав, що Україна завжди повертає своє. На фото видно зруйновану будівлю, в якій можна впізнати Покровський храм Кліщіївки.

Згодом у ЗСУ підтвердили звільнення села біля Бахмута. Бійці бригади "Лють" разом з побратимами із Сил оборони повернули український прапор над звільненою Кліщіївкою. У бригаді також підкреслили, що робота триває.

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