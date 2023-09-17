'Кліщіївка наша!': у ЗСУ підтвердили звільнення села біля Бахмута

Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з Сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою.

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У ЗСУ підтвердили звільнення Кліщіївки / Колаж: Главред, фото: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють", 33 окрема механізована бригада

Збройні сили України звільнили село Кліщіївка, яке розташоване біля Бахмута. Про це повідомила Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" у Facebook.

"Кліщіївка наша! Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з Сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою! Щоденно проявляючи титанічні зусилля, героїзм та звитягу, воїни крок за кроком виборювали нашу землю", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ підтвердили звільнення Кліщіївки / скріншот

У бригаді додають, що робота продовжується.

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Інформацію про звільнення Кліщіївки також підтвердив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Українські військові звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута", - сказав Євлаш у коментарі "Суспільному".

Запеклі бої за Кліщіївку

Нещодавно начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що в Кліщіївці ідуть міські бої. Наші захисники займали рубежі, вигідні для подальшого просування, аби мати змогу завдавати вогневого ураження по противнику.

Також нещодавно у Генштабі розповіли про просування українських захисників у районі Кліщіївки. ЗСУ витісняли загарбників із займаних позицій та закріплювалися на досягнутих рубежах.

17 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото з військовими в Кліщіївці Донецької області та додав, що Україна завжди повертає своє. На фото видно зруйновану будівлю, в якій можна впізнати Покровський храм Кліщіївки.

Відзначимо, що раніше про звільнення Кліщіївки Донецької області розповіли в Telegram полку імені Калиновського ЗСУ. Однак потім повідомлення було видалено і в акаунті полку з'явилася інформація про те, що бої за Кліщіївку ще тривають.

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