ЗСУ збили у небі над Києвом крилату ракету з імітатором ядерної боєголовки - ЗМІ

В армії РФ критично низький запас ракет / Facebook/PvkZahid / УНІАН

Збройні сили України 17 листопада збили у небі над Києвом російську ракету X-55, в якій замість бойової частини було "прикручено" блок, який є імітатором ядерної боєголовки. Це може свідчити про те, що в РФ наразі критично низький запас крилатих ракет.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express із посиланням на власні джерела.

"Це була крилата ракета типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини. Замість БЧ у цій рашистській ракеті було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи – для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні. Хоча не будемо виключати, що по мірі розвитку подій таких ракет сьогодні виявиться як мінімум декілька", - йдеться в повідомленні.

Як пише видання, зазвичай Росія застосовує для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою. А от саме Х-55 – це радянська ракета, яка першопочатково розроблялась саме як носій ядерної зброї.

Зазначається, що це може свідчити про те, що запас крилатих ракет у росіян вичерпується та добігає до показника, критичного для самого Кремля.

Нагадаємо, раніше російський опозиційний політик, який у 2019 році отримав українське громадянство, депутат Держдуми РФ 2007-2016 років Ілля Пономарьов заявляв, що за майже дев’ять місяців повномасштабної війни російські війська випустили тисячі ракет по Україні. Це призвело до того, що кількість ракет в окупаційної армії зменшилася до критичного рівня. В хід уже навіть пішли радянські зенітно-ракетні системи С-300.

Як зазначив військовий експерт і полковник ЗСУ Петро Черник, у Росії залишилися в основному зброя і боєкомплект виробництва СРСР. Виробляти нове агресори зараз не можуть через масштабні санкції. На його думку, військово-промисловий комплекс Росії постійно деградує. За даними Чорниця, в минулому році російські льотчики отримали 21 літак, а в нинішньому – 10.

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