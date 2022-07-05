У Міноборони анонсували цифровізацію військового обліку через Дію

У Діі можуть оформляти взяття на військовий облік / https://diia.gov.ua/

У Міністерстві оборони України розглядають можливість цифровізації окремих етапів та елементів взяття на військовий облік.

Як заявив УНН спікер Міноборони Олександр Мотузяник, в Україні реалізується загальна політика держави - "країна в смартфоні".

У зв'язку з цим він не виключив цифровізацію процесу взяття на військовий облік через додаток Дія.

"І, безумовно, в тому числі, таке питання як облік військовозобов'язаних надалі також може бути, принаймні на перших кроках, частково переведений в цифровий режим з використанням "Дії", – сказав Мотузяник.

Речник Міноборони повідомив, що наразі така робота вже ведеться відповідними міністерствами.

читайте такожВиїзд військовозобов'язаних в інші області: у Генштабі пояснили, де отримувати дозвіл

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військовозобов'язані українці повинні будуть брати дозвіл для виїзду зі свого району або області.

"Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Всі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, повинні це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, повинні взяти дозвіл в ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.)", - написав Залужний.

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