У Міненерго розповіли про наслідки обстрілів: де зникло світло

Внаслідок обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини сталося загоряння обладнання підстанції, повідомляють у Міненерго.

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У деяких регіонах України через обстріли російських окупантів-відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Внаслідок чергового обстрілу російських окупантів одного з прикордонних районів Сумщини сталося загоряння обладнання підстанції. Як повідомляють в Міненерго, у Дніпропетровській області в результаті обстрілу відключилася одна лінія електропередачі напругою 6 кіловат і без світла залишалося понад 1,1 тисячі споживачів.

Також у Нікополі обстрілом пошкоджено газопровід низького тиску. Але, як кажуть у Міненерго, потужності, які генерують електрику, працюють у штатному режимі. Запасів вугілля і мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів і промисловості.

У Донецькій області за минулу добу в результаті бойових дій вимикалися 12 населених пунктів. У Харківській області через бойові дії відключилася одна повітряна лінія потужністю в 10 кіловат ‒ частково знеструмлено один населений пункт. І без світла залишаються понад 1,6 тисячі споживачів.

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У Чернігівській області через обстріли російських окупантів знеструмлено 18 населених пунктів ‒ тривають ремонтні роботи. Також через бойові дії залишаються знеструмленими понад 2,5 тисячі споживачів на Сумщині.

Без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу енергетики заживили понад 3,6 тисячі споживачів. В Одеській області через технологічні порушення було відключено понад 1,5 тисячі споживачів (всі вже загоєні).

Нагадаємо, раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що в осінньо-зимовий період країна-агресор Росія може посилити обстріли України із застосуванням ракет і дронів. Окупанти битимуть як по об'єктах цивільної інфраструктури, так і по військових об'єктах. Експерт вважає, що РФ може повторити сценарій осені 2022.

Також Мусієнко розповів, які саме дрони виробляє Росія і для чого агресору потрібне масштабне виробництво.

Що робитимуть, якщо в Україні довго не буде світла, пізніше розповіли в Міністерстві внутрішніх справ. Заступник міністра Олексій Сергєєв заявив, що при Кабміні створено штаб, який буде оперативно вирішувати проблеми ліквідації наслідків обстрілів критичної інфраструктури.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, скільки годин українці будуть без світла в найближчі місяці. За його словами, в Україні очікують перебоїв з електропостачанням через обстріли енергетичної інфраструктури з боку російських окупантів. Однак фахівці працюватимуть над тим, щоб максимально швидко відновлювати пошкоджені об'єкти.

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