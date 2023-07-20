'Ще більше загроза': Мусієнко розкрив, які дрони масово виробляє Росія

Кількість цих дронів, які Росія застосовує на полі бою, дещо збільшилась, повідомив Мусієнко.

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Мусієнко розповів про виробництво дронів в Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook

В інтервʼю Главреду керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, які саме дрони виробляє Росія та для чого масштабне виробництво.

"Є багато різних дронів. "Шахеди" - це одна історія, але в РФ сьогодні ще немає їхнього виробництва, усе привозять з Ірану. Іран, в принципі, поставив це на потік і досить швидко їм постачає (в чому і є проблема для нас)", - пояснив експерт.

Він додав, що росіяни зробили таку пропагандистську акцію з "ланцетами" - баражуючими боєприпасами, які становлять загрозу для передової.

"Тобто це більше загроза нашим військовим, яка дійсно існує. Можна сказати, що навіть за статистичними спостереженнями кількість цих "ланцетів", які Росія застосовує на полі бою, дещо збільшилась. Очевидно, це свідчить про те, що вони і збільшили обсяги виробництва цих дронів. Протидіяти їм з нашого боку можна, посилюючись додатковими засобами радіоелектронної боротьби і виробляючи власні дрони. Щоб ворог розумів, що в нас не те що паритет, а їх більше", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Мусієнка Главреду про обстріли РФ восени:

Атака по Україні

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині лунали вибухи - РФ атакувала "Шахедами". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини. Всього ворог випустив по Україні минулої ночі 18 "Шахедів"

Ігнат розповів про комбіновані атаки росіян. За словами полковника, фактично повторюється вчорашній день - така ж комбінована атака різними типами боєприпасів.

Росіяни змінили тактику обстрілів. Окупанти беруть паузу, щоб накопичити, виробити ракети, а потім застосовувати. Тобто можливе посилення в бік застосування дронів, але час від часу з ракетними обстрілами, вважає Олександр Мусієнко.

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