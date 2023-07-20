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РФ може повторити сценарій осені 2022: Мусієнко попередив про ризик посилення обстрілів

Анна Ярославська
20 липня 2023, 11:29 оновлено 20 липня, 11:38
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Країна-агресор намагатиметься дестабілізувати ситуацію та деморалізувати українців, якщо не буде стрімкого контрнаступу ЗСУ.

Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко попередив про ризик посилення обстрілів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, ДСНС

В осінньо-зимовий період країна-агресор Росія може посилити обстріли України із застосуванням ракет і дронів. Окупанти битимуть як по об'єктах цивільної інфраструктури, так і по військових об'єктах. Про це в інтерв'ю Главреду сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"У них (РФ, - ред.) все циклічно. І те, що було минулої осені, може бути і цієї. Насправді в цьому сенсі вони дещо прогнозовані та можуть здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. Разом з тим будуть намагатися атакувати і наші військові об'єкти, вишукувати склади зі зброєю та порушувати нашу логістику, тому що український контрнаступ буде продовжуватися (в якій би фазі він не був)", - сказав він.

Мусієнко вважає, що ворог може намагатися виконувати комбіноване завдання. По-перше - завдавати ударів уздовж лінії фронту і по прикордонних територіях, прифронтових містах і населених пунктах керованими авіабомбами, ракетами С-300, "шахедами" та іншими видами зброї з метою завдання ударів по військовій інфраструктурі та певним об'єктам - з метою зупинки контрнаступу.

"Що стосується цивільної сфери, то Росія може повторити удари по енергетичній інфраструктурі, і, скажімо, нафтобазах або деяких місцях зберігання нафтопродуктів, хоча ми багато з них завозимо з-за кордону", - додав експерт.

За словами Мусієнка, таким чином, країна-агресор намагатиметься дестабілізувати ситуацію та деморалізувати українців, якщо не буде стрімкого контрнаступу ЗСУ, на який багато хто розраховував.

"Не думаю, що росіянам це вдасться, але спроби у них, очевидно, будуть. Але вони нічого нового і не можуть придумати, тому що якихось додаткових нових цілей не з'являється. А як ще тероризувати цивільне населення, окрім як завданням ударів по містах і цивільній інфраструктурі? Тим більше, це вже певним чином випробувано, є певний досвід, і відомі об'єкти. Тобто можуть спробувати повторювати те, що було восени минулого року", - сказав він.

Керівник Центру військово-правових досліджень додав, що описаний вище сценарій - це один із сценаріїв розвитку подій.

"Але ми повинні виходити з того, що якщо їм не вдалося тоді, то чому їм повинно це вдатися зараз?! Хоча загроза і ризики, звичайно, є", - резюмував він.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Ракетні удари по Україні

У ніч на 20 липня в південних і центральних областях України була оголошена повітряна тривога. В Одесі прогриміли вибухи.

У центрі Одеси зруйновано адмінбудівлю. Також пошкоджено багато будинків поруч - постраждали щонайменше чотири людини.

Влучання в Одеській області в основному були по складських об'єктах.

Вночі 20 липня російські окупанти завдали ракетного удару і по центру Миколаєва.

Як повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, в Миколаєві загорівся 3-поверховий житловий будинок і гаражі.

Станом на 6 годину ранку, всього постраждали 18 осіб, з них 9 госпіталізовані, зокрема 5 дітей, 2 людини врятовані з-під завалів.

Сили оборони України минулої ночі знищили 18 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети морського базування "Калібр";
  • 3 крилатих ракети наземного базування "Іскандер-К";
  • 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

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