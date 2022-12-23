Як пишуть Telegram-канали, в білому седані Renault Duster були двоє співробітників ФСБ. Обидва отримали важкі поранення.

У Мелітополі підірвали машину з двома ФСБшниками всередині - ЗМІ / колаж фото з Telegram

У центрі тимчасового окупованого міста Мелітополь (Запорізька область) пролунав потужний вибух в автомобілі, який використовували агресори. Про це повідомив на своєму каналі в Telegram мер міста Іван Федоров.

"За даними очевидців, підірвано автомобіль, яким користувалися рашисти. Що стосується пасажирів і їх стану, інформація уточнюється!", - написав він.

Як пише місцеве видання "РИА Мелітополь", вибух прогримів об 11.07 за київським часом в районі зупинки "Паркова". Вибухнув білий седан моделі Renault Duster.

Як пишуть Telegram-канали країни-агресора, в Renault були двоє співробітників ФСБ. Обидва отримали важкі поранення.

Місце вибуху оточили співробітники окупаційної поліції, туди з сиреною поїхали пожежники і "швидкі". За інформацією журналістів, вчора, 22 грудня, біля відділення окупаційної поліції, що зайняла приміщення держохорони, був також знайдений автомобіль з вибухівкою.

Наступ ЗСУ на Мелітополь

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що для виходу на адмінкордони з Кримом ЗСУ потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя. За його словами, цього буде достатньо, щоб отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором до Криму і ведення вогню по Перекопському перешийку далекобійною артилерією.

У Forbes писали, що війська України можуть перейти в наступний наступ вже в Запорізькій області. Атака може бути неминучою, незважаючи на зиму. Потенційна мета операції - звільнення більшої частини окупованого півдня і відтіснення російських загарбників до вузької ділянки суші, яка з'єднує материк із захопленим Кримом.

У New York Times зазначили, що Мелітополь-"ворота в Крим". На думку журналістів, у разі звільнення місті Україні вдасться встановити контроль над ключовим транспортним вузлом і повернути собі не тільки Запорізьку область, а й Лівобережжя Херсонщини. Війська РФ, таким чином, можна відкинути назад до Криму.

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