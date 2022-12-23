glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Мелітополі підірвали машину з двома ФСБшниками всередині - ЗМІ

23 грудня 2022, 12:32
Як пишуть Telegram-канали, в білому седані Renault Duster були двоє співробітників ФСБ. Обидва отримали важкі поранення.
Вибух, авто, Мелітополь
У Мелітополі підірвали машину з двома ФСБшниками всередині - ЗМІ / колаж фото з Telegram

У центрі тимчасового окупованого міста Мелітополь (Запорізька область) пролунав потужний вибух в автомобілі, який використовували агресори. Про це повідомив на своєму каналі в Telegram мер міста Іван Федоров.

"За даними очевидців, підірвано автомобіль, яким користувалися рашисти. Що стосується пасажирів і їх стану, інформація уточнюється!", - написав він.

Як пише місцеве видання "РИА Мелітополь", вибух прогримів об 11.07 за київським часом в районі зупинки "Паркова". Вибухнув білий седан моделі Renault Duster.

Як пишуть Telegram-канали країни-агресора, в Renault були двоє співробітників ФСБ. Обидва отримали важкі поранення.

Місце вибуху оточили співробітники окупаційної поліції, туди з сиреною поїхали пожежники і "швидкі". За інформацією журналістів, вчора, 22 грудня, біля відділення окупаційної поліції, що зайняла приміщення держохорони, був також знайдений автомобіль з вибухівкою.

Наступ ЗСУ на Мелітополь

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що для виходу на адмінкордони з Кримом ЗСУ потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя. За його словами, цього буде достатньо, щоб отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором до Криму і ведення вогню по Перекопському перешийку далекобійною артилерією.

У Forbes писали, що війська України можуть перейти в наступний наступ вже в Запорізькій області. Атака може бути неминучою, незважаючи на зиму. Потенційна мета операції - звільнення більшої частини окупованого півдня і відтіснення російських загарбників до вузької ділянки суші, яка з'єднує материк із захопленим Кримом.

У New York Times зазначили, що Мелітополь-"ворота в Крим". На думку журналістів, у разі звільнення місті Україні вдасться встановити контроль над ключовим транспортним вузлом і повернути собі не тільки Запорізьку область, а й Лівобережжя Херсонщини. Війська РФ, таким чином, можна відкинути назад до Криму.

Інші новини:

ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:15

Найгірші батьки за знаком зодіаку: хто вони і чому їм краще не народжувати дітей

13:09

Як самому збільшити пенсію на 63%: у Пенсійному дали роз'ясненняВідео

13:09

Іран нарощує секретні поставки озброєнь у РФ - розвідка ІзраїлюВідео

13:00

Романтика, трагедії та весілля: що готує любовний гороскоп 2023Відео

13:00

Гороскоп на 24 грудня 2022: Тельцям - цікаві повідомлення, а Рибам - гора обов'язків

Реклама
12:58

"Подивимося, що можемо надати": у Німеччині задумалися про можливу передачу Україні ППО Patriot

12:43

Прибирання стане ефективним: навіщо господині надягають пакет на віник

12:36

РФ готує новий наступ: у НАТО попередили про перегрупування окупантівВідео

12:32

У Мелітополі підірвали машину з двома ФСБшниками всередині - ЗМІ

12:10

ЗСУ ліквідували таксиста-"кадировця": він був героєм пропагандистського відео

11:52

ЗМІ пояснили, що насправді стоїть за міфами про будівельну реформу в проекті 5655

11:47

"Згорів цілий штаб": під Токмаком знищили базу окупантів разом з кадирівцямиВідео

11:34

У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, як системи Patriot вплинуть на хід війниВідео

11:23

Супровід літака-розвідника НАТО і винищувача F-15: деталі поїздки Зеленського в СШАВідео

11:22

Як запакувати подарунок на Новий рік та Різдво 2023, якщо немає скотчу та мало паперуВідео

11:11

Як відбілити білі шнурки: 5 надзвичайно простих способів, щоб вони сяяли

11:06

Захід змирився, що РФ повинна розпастися, інакше через 20 років буде війна в Європі – КуликВідео

10:57

"Працюємо заради перемоги": Зеленський повернувся до Києва та опублікував відео зі свого кабінетуВідео

10:56

Дочка зірки бойовиків і модель: Леонардо Ді Капріо закрутив роман з новою юною красунеюВідео

10:54

З днем народження, мамо - зворушливі привітання і душевні картинки найріднішій людині

Реклама
10:49

Пожежі в Москві та в Саратовській області: у РФ палали військова частина і військкоматВідео

10:39

"Драпонути з РФ не встигнете": Гіркін спрогнозував поразку Росії і накинувся на СоловйоваВідео

10:15

Patriot опиниться в Україні раніше, ніж очікують росіяни - Віталій Кулик

10:06

Три республіки готуються "на вихід": Путіна попередили про розвал РФ вже в 2023 році - ЗМІВідео

10:04

Симетрична відповідь: у Зеленського оцінили ймовірність ударів по території РФВідео

09:58

Мітить на крісло Путіна: Пригожин через політичні амбіції збільшує роль ПВК "Вагнера" у війні – ISW

09:55

Сумнівно, що Путін зможе швидко збільшити свою армію - британська розвідкаВідео

09:30

Російський депутат зажадав завести справу на Путіна через війну в УкраїніФотоВідео

09:12

Астролог назвав щасливчиків-2023: на чотири знаки зодіаку чекає приголомшливий рікВідео

09:05

Російські окупанти знесли драмтеатр у МаріуполіВідео

08:51

Агутін зробив заяву про розлучення з Варум

08:45

Павуки в кремлівській банці жеруть один одного: Рогозіна міг злити ПригожинПогляд

08:36

Поранення серйозне: Рогозіна терміново перевозять до Москви після вибуху в ДонецькуВідео

08:30

Як засолити сало: "секретна" добавка – і смакота тане в ротіВідео

08:20

Їхав 2 тис. км, щоб померти в Україні: ЗСУ ліквідували окупанта-іхтіолога з Карелії

08:13

"Це не Путін": Лукашенко міг зустрітися з двійником диктатора РФ – експрацівник КДБВідео

07:30

Українські військові можуть вчитися експлуатації Patriot на базі в США - Politico

07:25

Команда Зеленського готується оприлюднити мирний план наприкінці лютого – WSJВідео

07:05

Що подарувати подрузі на Новий рік 2023: 15 варіантів на різний смак і гаманець

06:55

Боєздатність армії РФ за 300 днів війни впала на 50% - глава Міноборони БританіїВідео

Реклама
06:55

Гороскоп на 2023 рік для всіх знаків: Телець стане улюбленцем долі, а Риби – головним лузером рокуВідео

06:37

Путін намагається зняти з себе відповідальність за затяжну війну проти України – ISWВідео

06:37

Російські "мамаші", ховайте своїх синівПогляд

05:00

Китайський гороскоп на січень 2023: Щурам - хвороби, Кроликам - зростання, а Кабанам - застій

05:00

Загроза нападу Росії з Білорусі на Україну: Рустамзаде оцінив ймовірність сценаріюВідео

03:43

"Координація рухів вже порушена": Волочкова тряхнула старовиною під пісню ПугачовоїВідео

03:28

Гороскоп на сьогодні 23 грудня: Дівам - мистецтво, Ракам - робота, Терезам - романтикаВідео

03:20

Більше ніколи не будете купувати в магазині: 2 найпростіших і смачних рецепти домашнього майонезуВідео

03:09

Кайлі Дженнер в прозорій сукні посвітила спідньою білизною на підлозі ліфта

02:49

Листівки з ювілеєм мужчині і жінці - стильні привітання в картинках іменинникам

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти