Мелітополь може стати наступним фронтом наступу ЗСУ - New York Times

Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, пишуть американські журналісти.

ЗСУ можуть розпочати звільнення Мелітополя / Колаж 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

Мелітополь Запорізької області може стати наступним фронтом наступу Збройних сил України.

"Мелітополь відомий як ворота до Криму - через його розташування на перетині двох основних автомагістралей і важливої залізничної лінії, що зв'язує Росію з цим півостровом та іншою територією, яку вона займає на півдні України", - пише New York Times.

Журналісти відзначають, що Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, і відновлення контролю над ним може допомогти Україні повернути собі не тільки всю Запорізьку область, а й іншу частину сусідньої Херсонської. Відкинувши російські війська "назад до Криму".

Також підкреслюється, що звільнення Мелітополя - "складне завдання". По-перше, найближчі українські позиції знаходяться від міста в 65 кілометрах. По-друге, росіяни нарощують військову присутність в цьому регіоні.

За словами мера Івана Федорова, ув'язнених змушують рити окопи навколо Мелітополя - росіяни місто готують до оборони.

Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.

Про нову "бавовну" в Мелітополі розповів мер міста Іван Федоров.

За його даними, близько 14:00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.

"Місцеві жителі повідомили про автоматні черги і помітили тіло, накрите чорною плівкою. Чекаємо подробиць хто виявився 200-м", - додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК С-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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