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У Мелітополі підірвали базу зі співробітниками ФСБ: деталі потужного удару ЗСУ

12 декабря 2022, 12:51
На Запоріжжі був знищений ресторанно-готельний комплекс, в якому проживали аналітики та айтішники РФ.
дим
ЗСУ завдали кілька ударів по окупантах на Запоріжжі / pixabay.com

За останній тиждень внаслідок ударів ЗСУ знищено понад десять місць концентрації російських військових у Запорізької області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його даними, в ніч з суботи на неділю на Запоріжжі було відразу знищено як мінімум три місця концентрації російських військових. Про це він повідомив в інтерв'ю Сurrenttime.

Він уточнив, що був знищений особовий склад окупантів на блокпосту в Новобогданівці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Мелітополя в бік Запоріжжя.

"Важливість цього населеного пункту в тому, що це залізничний вузол, через який сьогодні рашисти роблять перекидання великої кількості своєї військової техніки і живої сили", - пояснив мер Мелітополя.

Крім того, була також знищена радіолокаційна база, яка знаходиться буквально в кілометрі від Мелітополя біля села Семенівка.

Разом з тим також був знищений ресторанно-готельний комплекс, в якому проживали аналітики та айтішники - структури ФСБ, які працювали з базами даних, з реєстрами.

"З іншого боку, там часто перебували і проводили час осетини, які як жили там, так і проводили там час, відпочивали. І вони також не зможуть там перебувати. У сумі за підсумками трьох об'єктів, які я зараз перерахував, десятки російських військових більше не зможуть служити ні в якій армії, а сотні російських військових поранені і в кращому випадку збережуть якісь життєві функції",-додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК з-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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ФСБ новини Мелітополя Запорізька область війна Росії та України
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