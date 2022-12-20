"Переїжджають": мер Мелітополя розповів про "втечу" окупантів з міста

За його словами, зараз росіяни "точно повністю не виїжджають" з тимчасово окупованої Запорізької області або з інших місць.

Федоров / УНІАН, прес-служба Мелітопольської міськради

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські військові не покидають територію окупованого Мелітополь, однак переїжджають ближче до узбережжя Азовського моря.

В ефірі Єдиних новин Федоров відреагував на чутки про вихід окупантів з Мелітополя. Він пояснив, що зараз не може підтвердити цю інформацію.

"Ми бачимо таку тенденцію - перш за все окупанти роблять релокацію своїх військ, їх перекидання. Переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського (моря - ред.), з одного населеного пункту в інший", - розповів Федоров.

За його словами, зараз росіяни "точно повністю не виїжджають" з тимчасово окупованої Запорізької області або з інших місць.

Він додав, що з 16 грудня окупанти навпаки збільшили свою кількість у Мелітополі шляхом перекидання кадирівців та мобілізованих росіян.

Наступ ЗСУ на Мелітополь

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що для виходу на адмінкордони з Кримом ЗСУ потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя. За його словами, цього буде достатньо, щоб отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором до Криму і ведення вогню по Перекопському перешийку далекобійною артилерією.

У Forbes писали, що війська України можуть перейти в наступний наступ вже в Запорізькій області. Атака може бути неминучою, незважаючи на зиму. Потенційна мета операції - звільнення більшої частини окупованого півдня і відтіснення російських загарбників до вузької ділянки суші, яка з'єднує материк із захопленим Кримом.

У New York Times зазначили, що Мелітополь - "ворота в Крим". На думку журналістів, у разі звільнення місті Україні вдасться встановити контроль над ключовим транспортним вузлом і повернути собі не тільки Запорізьку область, а й Лівобережжя Херсонщини. Війська РФ, таким чином, можна відкинути назад до Криму.

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