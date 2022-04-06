У Маріуполі під час бомбардування дитячої лікарні живцем згоріли 50 людей

Маріуполь / Reuters

Мер Маріуполь Вадим Бойченко розповів, що російські війська скинули бомбу на дитячу лікарню і знищили один з корпусів міської лікарні.

За його словами, в наслідок цього живцем згоріло майже 50 осіб.

"Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч осіб, з яких приблизно 210 - діти. Розбомбили драматичний театр, де на той час від обстрілів переховувалося понад 900 осіб. Це лише кілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Він закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії і просить зупинити геноцид українського народу, ввести повне ембарго на російську нафту і газ.

За словами мера, європейські країни повинні відреагувати на злочини проти людства, проти українського народу.

Бойченко додав, що Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.

читайте також"Відповідь з'явиться в найближчі дні або години": Зеленський розповів про порятунок Маріуполя від окупантів

Зазначається, що понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. Також вже зареєстрували понад 300 таких фактів.

Нагадаємо, російські окупанти вперше з початку широкомасштабного вторгнення в Україну завдали удару по Тернополю. Це сталося приблизно о 22:30 у неділю, 3 квітня.

Також ракетні удари були нанесені по Миколаєву і Очакову. За попередніми даними, є загиблі і поранені, повідомив глава Миколаївської області Віталій Кім.

Читайте також: