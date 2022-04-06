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У Маріуполі під час бомбардування дитячої лікарні живцем згоріли 50 людей

6 квітня 2022, 21:34

Понад 90% міської інфраструктури знищено.

Маріуполь, пологовий будинок
Маріуполь / Reuters

Мер Маріуполь Вадим Бойченко розповів, що російські війська скинули бомбу на дитячу лікарню і знищили один з корпусів міської лікарні.

За його словами, в наслідок цього живцем згоріло майже 50 осіб.

"Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч осіб, з яких приблизно 210 - діти. Розбомбили драматичний театр, де на той час від обстрілів переховувалося понад 900 осіб. Це лише кілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Він закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії і просить зупинити геноцид українського народу, ввести повне ембарго на російську нафту і газ.

За словами мера, європейські країни повинні відреагувати на злочини проти людства, проти українського народу.

Бойченко додав, що Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.

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Зазначається, що понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. Також вже зареєстрували понад 300 таких фактів.

Нагадаємо, російські окупанти вперше з початку широкомасштабного вторгнення в Україну завдали удару по Тернополю. Це сталося приблизно о 22:30 у неділю, 3 квітня.

Також ракетні удари були нанесені по Миколаєву і Очакову. За попередніми даними, є загиблі і поранені, повідомив глава Миколаївської області Віталій Кім.

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