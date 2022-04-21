У Мангуші окупанти масово вирили братські могили для вбитих ними жителів Маріуполя - радник мера

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, всі тіла вбитих і загиблих жителів привозять в братські могили в пластикових пакетах.
В Мангуші, поблизу Маріуполя, російські окупанти облаштували величезну кількість братських могил, в яких ховають загиблих в Маріуполі людей. Про це на своєму Telegram-каналі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В районі об'їзної дороги кафіри облаштували кілька братських могил розміром до 30 метрів кожен і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом. Це знову підтверджує нашу попередню інформацію про накопичення тіл загиблих в іншому місці, в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і спроби їх приховати", - пише він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Маріуполем після триденних тортур російськими окупантами загинув Євген Баль - капітан першого рангу, письменник і журналіст.
Українського письменника-ветерана жорстоко побили. Він не зміг прийти до тями після тортур - його серце зупинилося 2 квітня. До свого 79-річчя він не дожив 6 днів.
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