Бо не сподобалася зачіска: у Києві 17-річний хлопець побив ветерана, який вигулював собаку

Затримано 17-річного студента військового коледжу.

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Бійка сталася вночі в одному з районів Києва / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699, поліція Києва

У Дарницькому районі Києва побили ексвійськовослужбовця 32 ОМБр, неповнолітньому нападнику не сподобалася його зачіска. Інцидент стався, коли колишній військовий вигулював собаку.

Про конфлікт ветерана Олександра з групою чоловіків, серед яких були неповнолітні, повідомила користувачка Instagram під ніком schizophrenic_6699. За її словами, до Олександра підійшли троє хлопців, один з яких - наймолодший - почав висловлювати невдоволення його зачіскою.

Словесна перепалка перейшла у побиття ветерана. Йому, за даними поліції Києва, завдали 10 ударів кулаками в обличчя.

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Олександр разом з братом, батьком і дядьком пішли у добровольці на початку повномасштабного вторгнення. Дядька захисник утратив, брат - безвісти зниклий.

Військовий звільнився зі служби наприкінці 2023 року за станом здоровʼя.

Що відомо про нападника

Як стверджують правоохоронці, вони вже затримали нападника на військового. Ним виявився 17-річний юнак - студент коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

Відкрито справу за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Напади на військових - останні новини

Як писав Главред, у Дніпрі "охоронці Миколи Тищенка" побили добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Усе це сталося просто в той момент, коли Дмитро гуляв зі своєю дружиною і маленькою дитиною.

"Охоронці Тищенка" схопили Павлова, той намагався чинити опір, але його все ж таки поклали на землю і скрутили. Ці люди у формі кілька разів ударили українського військового просто на очах у його дружини та дитини.

Раніше повідомлялося, що начальника курсу Академії сухопутних військ у Львові, який систематично знущався над курсантами під приводом навчання дисципліни, заарештували з можливістю внесення застави в розмірі понад 908 тис. грн. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.

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