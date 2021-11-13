Формується шизоїдний типаж: чому матері важливо не "перелюбити" дитину

Надто багато тілесного контакту - це порушення особистих кордонів дитини. У майбутньому це може відбитися на її житті в соціумі.
Стосунки між матір'ю і дитиною - це завжди щось особливе, саме цей зв'язок багато в чому вплине на те, яким малюк виросте. Любов, ніжність, турбота, тілесний контакт дуже важливі, але деякі жінки можуть занадто "перетримати" при собі дитину. В результаті можуть виникнути проблеми. Нюанси розкрила Главреду сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань.
"Є люди, у яких була занадто поглинаюча мати, яка занадто перетримала при собі дитину. Це порушення особистих кордонів дитини - надто багато тілесного контакту. В результаті формується шизоїдний типаж, при якому є важливим особистий простір і можливість здійснювати вибір самостійно, а також необхідно звести до мінімуму будь-який контакт з людьми. Контакт таких людей може поранити", - пояснила експерт.
Психологиня акцентувала: дуже важливо дотримуватися балансу між тим, щоби "недолюбити" або "перелюбити" дитину.
"Тілесний контакт - це одна з наших базових потреб. Дитині до трьох років важливо мати тілесний контакт, особливо до року, тому що дитина через тіло, мамині руки і сповивання "виявляє" себе. Якщо мама дитини достатньо тримала на ручках, то в дорослому житті, коли щось трапляється, людина сама себе "бере в ручки", але всередині себе, психологічно. Якщо цього тілесного контакту не було, виникатиме сильна тривога і стрес", - пояснила психолог.
Раніше сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань розповіла, як позбутися післяпологової депресії.
Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Оленою Щербань.
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