Прийшла з п'янки та залишила в колясці: 21-річна мати повідомила про смерть 4-місячної дитини

Дівчина виявила мертвою свою 4-місячну дитину / facebook.com/cherkasypolice

У селі Тихонівка, що на Черкащині, 21-річна мати виявила мертвим свою 4-місячну дитину після того, як довго випивала зі своїми друзями на вулиці.

У поліцію 21-річна жінка зателефонувала сама. Вона розповіла, що взяла дочку і пішла до друзів, з якими допізна розпивала алкоголь на вулиці, повідомили у прес-службі Нацполіції в Черкаській області.

Повернувшись додому, жінка занесла коляску з немовлям в будинок, лягла спати, а вранці виявила дитину мертвою поліція встановлює обставини смерті немовляти, а 21-річну матір затримали.

Дівчині загрожує 8 років в'язниці / facebook.com/cherkasypolice

"Ситуація сталася в селі Тихонівка, Звенигородського району. Причина смерті дитини буде встановлена після укладення проведеного розтину. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст. 135 (залишення в небезпеці) ККУ слідчим призначено експертизи, проводиться допит матері та свідків цієї події", — прокоментував подію начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Михайло Куратченко.

читайте такожУ Польщі раптово померла молода Українка: у неї залишилася 3-річна дитина21-річній жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину. Їй обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб. Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

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Раніше ми повідомляли, що в Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка, за словами матері, захворіла після того, як з'їла каштанів, куплених в магазині. У лікарню її доставили у вкрай важкому стані, тому що кілька днів мама лікувала дочку своїми силами.

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