Забої внутрішніх органів та кома: на Хмельниччині мати жорстоко вбила свою маленьку доньку

Дитину вбила рідна мати / скріншот

У Хмельницькій області до 10 років позбавлення волі засудили 34-річну жінку, яка вбила свою 4-річну доньку.

Як розповіли у пресслужбі прокуратури Хмельницької області, трагедія сталася в с. Ходаківці Хмельницького району.

"Там 34-річна жінка жорстоко побила 4-річну доньку. Мати била дитину по тілу і по голові", - йдеться в повідомленні.

Медики майже місяць боролися за життя дитини, проте дівчинка померла.

8 листопада Хмельницький міськрайонний суд визнав жінку винною у ч. 2 ст. 121 КК України. Матір засудили до 10 років позбавлення волі.

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Зазначимо, дитину госпіталізували в жовтні 2020 року в комі. Вона мала забої внутрішніх органів і зламану руку. Тоді поліція в побитті дівчинки запідозрили її 34-річну матір, яка всі звинувачення заперечувала.

Вона заявляла, що у дочки були напади епілепсії, під час яких вона так сильно вдарилася.

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Слова матері спростували медики та соціальні працівники. З'ясувалося, що у дитини ніколи не було ніяких нападів. Вона кілька років жила в прийомній сім'ї і тільки недавно рідна мати через суд повернула собі її і старшу сестру.

Раніше повідомляли, що в Луцьку померла 8-річна дівчинка, яка, за словами матері, захворіла після того, як поїла каштанів, куплених в магазині.

У лікарню її доставили у вкрай важкому стані. Тому що кілька днів мама лікувала дочку своїми силами.

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