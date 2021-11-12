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На Рівненщині п'яний експрокурор "вбив" багатодітну матір і прикривається собакою

12 листопада 2021, 08:42

Чоловік скоїв смертельну ДТП і стверджує, що його відволікла тварина.

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Чоловік сказав, що взагалі не п'є / Обозреватель

Моторошна ДТП сталася в Рівненській області поблизу міста Сарни. Експрокурор обласної прокуратури Іван Скобуха спровокував аварію в результаті якої загинула багатодітна мати.

Як повідомляє Obozrevatel, трагедія трапилася 8 вересня на 70 кілометрі автошляху Городище-Рівне-Старокостянтинів.

35-річна жінка їхала на скутері Honda, проте в декількох кілометрах від будинку в селі Немовичі її зніс автомобіль Nissan Rogue. Водій не зупинився і протягнув скутер з жінкою ще приблизно кілометр. Все це сталося на очах копів, які в той момент спілкувалися з іншим водієм.

"Олеся проїжджала повз правоохоронців, і вони виявилися свідками, як її збив автомобіль. Тому патрульні швидко поїхали за машиною і затримали водія-інакше б він зник. Він вже проїхав кілометр-півтора", - розповів чоловік загиблої.

Чоловік працює на СТО і він, і діти важко перенесли трагедію. Молодший син дізнався про те, що мами немає тільки через півтора місяці.

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"Старший син навчається в університеті на спеціальності "менеджмент", донька ще в 10 класі, а Ігорко – у другому", – розповів батько дітей.

Як покарали винного

Винуватець аварії сплатив тільки витрати на похорон. Те, що трапилося він пояснив тим, що відволікся "на собаку", яка кинулася під ноги і відволікла його. Але копи стверджують, що він намагався втекти з місця аварії, але він не впорався з керуванням і злетів з траси. Зовні його стан було оцінено, як в алкогольному сп'янінні.

Йому обрали запобіжний захід, але менш, ніж через два місяці винуватець трагедії вийшов під домашній арешт.

Відомо, що чоловік раніше працював у Рівненській обласній прокуратурі, але провалив переатестацію.

"Свідки розповіли, що від колишнього прокурора тхнуло алкоголем, а зіниці були розширені, але експертиза показала, що "кров чиста". Зразок для аналізу у нього взяли через 12 годин після аварії, тому що він проходити алкотест на місці він відмовився, а результат чекали аж два місяці", - розповів адвокат потерпілих Вадим Топольський.

Тепер колишньому прокурору загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі і заборона на право керувати транспортними засобами на такий же термін.

Нагадаємо, в середу, 3 листопада, під Вінницею автомобіль Ford Fusion збив 13-річного велосипедиста. Хлопчик помер на місці аварії.

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ДТП Рівне вбивство
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