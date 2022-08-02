УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Кривому Розі фанатка Росії сміливо розгулювала містом у ворожій формі

2 серпня 2022, 23:22

Дивну жінку у формі військовослужбовця військового флоту РФ криворіжці зустріли на вулицях Тернівського району.

поліція
Поліція затримала жінку у формі РФ / УНІАН

У Кривому Розі пов'язали жінку, яка розгулювала по вулиці в уніформі військового флоту РФ, повідомив під час телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, обурені люди викликали правоохоронців, й шанувальниця армії країни-агресора була затримана.

"Уявіть собі - в ці дні, коли Росія направляє свої смертоносні ракети на голови наших кращих громадян, на наших мирних громадян, поліцейські Дніпропетровської області затримали мешканку міста Кривий Ріг, яка вбралася в уніформу країни-агресора, і гуляла в ній... Тобто знаходяться і ті, хто досі нічого не зрозумів, що відбувається в Україні, хто хоче нашої смерті, смерті нашої держави", - висловився чиновник.

Дивну жінку у формі військовослужбовця військового флоту РФ мешканці міста зустріли на вулицях Тернівського району 31 липня - громадянка спокійно прямувала кудись, не звертаючи уваги на обурені погляди оточуючих. Ті й подзвонили до "102", пише місцеве видання Перший міський.

читайте такожБояться партизанів і ЗСУ: колаборанти в Мелітополі з переляку відмовилися ходити на роботу

Випадок підтвердили також у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

Правопорушниці тепер загрожує обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без нього.

Таке покарання передбачене за ч.1 ст. 436-1 КК України "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Наразі патрульні встановлюють деталі та обставини інциденту.

Нагадаємо, біля Сватового в Луганській області українські партизани знищили розподільну коробку управління залізницею. Підвезення залізницею боєприпасів для окупантів на фронт тепер ускладнене.

Українські партизани залишили ворожим військам яскраві послання, які нагадують про те, що ЗСУ вже зовсім поруч. Активісти розклеїли по всьому міста кумедні листівки з посланнями про те, що українські військові вже зовсім близько, як і сезон знаменитих херсонських кавунів.

Читайте також:

поліція військова форма закон про колаборантів Євген Єнін новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:24

Як збільшити груди за допомогою стиснення: новий лайфхак від Собчак

23:22

У Кривому Розі фанатка Росії сміливо розгулювала містом у ворожій формі

23:14

Російська актриса заборонила своїм дітям повертатися в РФ

23:13

Жданов пояснив, чому США та інші партнери не дають Україні достатньо зброїВідео

22:54

"Не описати словами, там просто пекло": Зеленський про ситуацію в Пісках та Авдіївці

Реклама
22:22

Ідуть в запої: у лавах окупантів зросла непокора офіцерам і міжетнічні конфліктиВідео

22:19

Прикмети на 4 серпня: 3 заборони не можна порушувати в день Марії, щоб біду в будинок не впуститиВідео

22:17

До Стамбулу прибуло перше судно з українською кукурудзоюВідео

22:11

Три проєкти 1+1 media претендують на перемогу в престижній премії Promax Europe Awards 2022 новости компании

21:56

Не залишиться ні сліду: 5 ефективних способів відіпрати застарілі жирні плями

21:39

Катерина Бужинська налякала фанатів хворобливою худорбою

21:17

Потужна атака по Львівщині: два вибухи, ракети влучили по військовій частиніВідео

21:03

"На потреби, спричинені варварською війною РФ": Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро допомогиВідео

20:59

"Це не повпливає на переговори": у Зеленського відреагували на визнання азовців "терористами" в РФВідео

20:51

Проблеми і неприємності на кожному кроці: 4 знаки зодіаку вступлять в смугу невдач на три місяціВідео

20:47

На першому місці коханка Путіна: США запровадили жорсткі санкції проти бізнесменів РФ

20:09

ЗСУ розгромили місце базування окупантів в аеропорту ЧорнобаївкиВідео

20:09

Чи легалізують одностатеві шлюби: Зеленський відповів на петицію

19:31

Дичина, яку написав МедведєвПогляд

19:30

"Такі недбалі зачіски, як в батька": Джонсон опублікував зворушливий знімок з дітьмиВідео

Реклама
19:29

Гороскоп на осінь 2022: що допоможе залучити удачу кожному знакуВідео

19:19

В Україні різко "злетіли" ціни на популярний вид м'яса: в чому причина

19:12

Відпере навіть складні плями: як посилити дію дешевого прального порошку

19:08

"Легко критикувати": зірка Службового роману Немоляєва підколола Ахіджакову за антивоєнну позицію

19:03

Гороскоп на завтра, 3 серпня 2022: Ракам - недоброзичливці, Дівам -образа, Водоліям - здійснення мріїВідео

18:30

Візит Пелосі на Тайвань: за ким дзвонить дзвінПогляд

18:29

"Приліт" по Львівщині та збиття ракет над Вінницею: де ще було чутно потужні вибухиВідео

18:07

ЗСУ знищили понад 100 окупантів в командному пункті на Луганщині: в РФ брешуть про "відсутність втрат"Відео

18:04

Пелосі прибула на Тайвань: у Китаї вже відреагувалиВідео

18:01

ЗСУ контрнаступають на Херсонщині: звільнили ще 7 населених пунктів - ОВАВідео

18:00

Повня в серпні 2022: що потрібно зробити, щоб уберегтися від бідВідео

17:56

Окупанти цинічно хочуть влаштувати рок-концерт на українській Азовсталі: "шабаш на крові і кістках"Відео

17:20

Шойгу відзвітував про "перемоги" РФ на Донбасі: окупантам вдалося захопити шість маленьких сілВідео

17:13

Експериментальне лікування не допомагає: росЗМІ знову "ховають" Анастасію Заворотнюк

17:06

"Можуть стратити": експерт розповів, що загрожує бійцям Азова після визнання їх "терористами" в РФВідео

17:00

Допомагають і без грошей: Кім розповів, як в Миколаєві йде проект "Здай колаборанта за 100 доларів"

16:37

Опіки і поранення виявилися занадто важкими: помер медик, поранений ракетою у ВінниціВідео

16:35

Бабкін розповів, чому не повертається з Німеччини в Україну

16:27

Іспанія відмовилась постачати Україні танки Leopard: їх назвали "небезпечними"Відео

16:26

Пігментні плями на шкірі: як з ними боротися і як прибрати в домашніх умовахВідео

Реклама
16:19

Каменських у міні-шортах повторила гучний образ Зеленської

16:01

Росія не зможе окупувати весь Донбас до зими: експерти назвали причиниВідео

15:52

"Міс Україна Всесвіт" Неплях хвалиться багатотисячною колекцією брендових сумок

15:43

Винахідливі господині обертають тертку в целофан: у чому хитрість

15:22

Хотіли зробити димову завісу: росіяни випадково підірвали власний потяг на ХерсонщиніВідео

15:17

Захарова з піною біля рота пригрозила США відповіддю на визнання РФ державою-спонсором тероризмуВідео

15:13

"Потрібно бути мужиком, а не боягузом": 18-річного хлопця відмовилися пустити в укриття під час тривоги

15:09

Великий прибуток, збільшення доходу і грошова удача: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти до кінця літаВідео

15:02

Прощай, Заливако: після розриву з холостяком Анна Богдан розсекретила, з ким проводить відпустку

14:51

У РФ працює потужна агентура України: вони повідомили про переніс Путіним нападу на 24 лютого - ГУРВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти