У Кривому Розі фанатка Росії сміливо розгулювала містом у ворожій формі

Поліція затримала жінку у формі РФ / УНІАН

У Кривому Розі пов'язали жінку, яка розгулювала по вулиці в уніформі військового флоту РФ, повідомив під час телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, обурені люди викликали правоохоронців, й шанувальниця армії країни-агресора була затримана.

"Уявіть собі - в ці дні, коли Росія направляє свої смертоносні ракети на голови наших кращих громадян, на наших мирних громадян, поліцейські Дніпропетровської області затримали мешканку міста Кривий Ріг, яка вбралася в уніформу країни-агресора, і гуляла в ній... Тобто знаходяться і ті, хто досі нічого не зрозумів, що відбувається в Україні, хто хоче нашої смерті, смерті нашої держави", - висловився чиновник.

Дивну жінку у формі військовослужбовця військового флоту РФ мешканці міста зустріли на вулицях Тернівського району 31 липня - громадянка спокійно прямувала кудись, не звертаючи уваги на обурені погляди оточуючих. Ті й подзвонили до "102", пише місцеве видання Перший міський.

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Випадок підтвердили також у пресслужбі Криворізького районного управління поліції.

Правопорушниці тепер загрожує обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без нього.

Таке покарання передбачене за ч.1 ст. 436-1 КК України "виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів".

Наразі патрульні встановлюють деталі та обставини інциденту.

Нагадаємо, біля Сватового в Луганській області українські партизани знищили розподільну коробку управління залізницею. Підвезення залізницею боєприпасів для окупантів на фронт тепер ускладнене.

Українські партизани залишили ворожим військам яскраві послання, які нагадують про те, що ЗСУ вже зовсім поруч. Активісти розклеїли по всьому міста кумедні листівки з посланнями про те, що українські військові вже зовсім близько, як і сезон знаменитих херсонських кавунів.

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