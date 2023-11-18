У Кремінній підірвали ватажків силовиків "ЛНР": у Мережі дізналися подробиці

Увечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній ("ЛНР") згорів УАЗ "Патріот" силовиків "ЛНР".

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У Кремінній підірвали "шишок" з "МВС ЛНР" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Astra

В результаті вибуху на території терористичної "ЛНР", імовірно, могли поранення міг отримати "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР".

Крім того, під удар також міг потрапити "заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР". Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Astra.

Відзначається, що ввечері 16 листопада на одному з блокпостів в Кремінній ("ЛНР") загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника УУР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко.

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При цьому з ним же в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.

За отриманими даними, обидва госпіталізовані - у них діагностовано осколкові поранення. Проводиться перевірка.

Раніше стали відомі деталі ліквідації колишнього "міністра внутрішніх справ ЛНР". В результаті вибуху ліквідовано так званого депутата "Верховної Ради ЛНР" від російської партії ЛДПР.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади ЗС РФ. Російський полковник Андрій Кондрашкін був знищений в Андріївці під Бахмутом після вибуху дрона-камікадзе.

Нагадавши, ЗСУ ліквідували легендарного бойовика "козака Бабая". Російський найманець і терорист Олександр "Бабай" Можаєв був знищений українською армією на запорізькому напрямку.

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