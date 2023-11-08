Українські бійці вночі збили керовану авіаракету росіян із ПЗРК Stinger - Наєв

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ наголосив, що втрат серед особового складу та військової техніки немає.

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Наєв розповів про збиття ракети із ПЗРК Stinger / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що в ніч проти 8 листопада мобільна вогнева група з ПЗРК Stinger знищила керовану авіаційну ракету.

"Сьогодні вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету. Зазначу, що ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗС України", - повідомив Наєв у своєму Telegram-каналі.

Командувач наголосив, що втрат серед особового складу та військової техніки немає.

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Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що українські бійці перебувають за 10 км від Бахмута. Захисникам України вдалося ближче підійти до Бахмута. Також українські воїни мають успіхи біля Вербового на Запоріжжі.

ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини. Відомо, що зараз там може діяти приблизно один батальйон українських військовослужбовців - вони утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.

У ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки. Росіяни на Таврійському напрямку починають відмовлятися йти в атаку. В ОСУВ "Таврія" зазначили, що кількість втрат противникав живій силі почала рости.

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