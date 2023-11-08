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Чи будуть легітимними вибори в Україні під час війни: відповідь експерта

Анна Ярославська
8 листопада 2023, 09:19оновлено 8 листопада, 10:21
Питання легітимності виборів буде не в юридичній площині, а залежатиме від комплексу факторів, які можуть вплинути на суспільну легітимність.
Олексій Кошель, вибори в Україні
Владі було б доречно публічну заявити, що вибори під час війни неможливі, вважає Кошель / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова організації Комітет виборців України Олексій Кошель не виключає, що в 2024 році в нашій країні може бути призначено проведення виборів. Він пояснив, чи будуть вони легітимними.

За його словами, згідно з Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану парламент продовжує свої повноваження.

"Що стосується президентських виборів, Конституція говорить лише побічно. Але в обох варіантах для нас було б важливим отримати висновки Конституційного суду. Однак, коли ухвалюються політико-юридичні рішення, прикладів нехтування Конституцією у нас багато. Хочу нагадати, що розпуск парламенту попереднього скликання також відбувся з порушенням норм Основного закону, але всі про це згодом забули", - сказав Кошель в інтерв'ю Главреду.

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Експерт не виключає, що в Україні може бути ухвалено політико-юридичне рішення та призначені вибори без будь-яких висновків КСУ.

"А питання легітимності буде не в юридичній площині – це може бути комплекс факторів, які можуть вплинути на суспільну легітимність. Скажімо, кілька повітряних тривог, коли в день голосування різко знизиться явка виборців, буде неможливо проголосувати громадянам за кордоном. У разі парламентських виборів ймовірна неможливість військових повноцінно реалізувати своє право балотуватися і бути обраними. Наприклад, у президентських рейтингах соціологи розміщують Головнокомандувача ЗСУ Залужного, але чи зможе бойовий генерал під час війни брати повноцінну участь у виборах? Формально він, звичайно, може балотуватися, але проводити кампанію та повноцінно зустрічатися з виборцями, дискутувати, очевидно, не зможе", - пояснив Кошель.

Голова Комітету виборців України зазначив, що, враховуючи юридичну площину і реалії війни, владі було б доречно дати публічну заяву про те, що вибори під час війни неможливі, і краще дочекатися завершення правового режиму воєнного стану.

"Багато країн світу вже проходили такі трагічні події - нагадаю, що у Великій Британії під час Другої світової війни вибори не проводилися впродовж десяти років, і нічого страшного не сталося", - додав голова Комітету виборців України.

Хто такий Олексій Кошель

Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія.

У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет).

Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина).

1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ.

2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України.

2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада".

2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія".

2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України.

2014 — генеральний директор Комітету виборців України.

Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

Вибори 2024 в Україні

5 листопада народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський ухвалив рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року.

6 листопада Зеленський заявив, що не підтримує ідею проведення виборів в умовах воєнного стану. За його словами, це питання "зараз не на часі".

Голова організації Комітет виборців України Олексій Кошель вважає, що Зеленському вигідні вибори-2024.

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