Українські бійці перебувають за 10 км від Бахмута – ISW

Під час контрнаступальних дій на Донеччині українські військові перетнули залізницю неподалік від Андріївки, яка розташована за 10 кілометрів від Бахмута.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що українські воїни продовжують наступ на Бахмутському і Мелітопольському напрямках.
"Українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках. 6 листопада російський "блогер" заявив, що українські війська перетнули залізницю поблизу Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута)", – йдеться у звіті ISW.
У той же час американські аналітики звернули увагу на повідомлення ще одного російського пропагандиста, який повідомляв, що українські військові закріпилися в лісових масивах поблизу села Вербове, що розташоване за 9 км на схід від села Роботине у Запорізькій області. При цьому пропагандист зазначив, що в російської армії відсутній контроль над повітряним простором у цьому районі, що у свою чергу ускладнює вогонь російської артилерії по цих позиціях.
Війна в Україні
Раніше в ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки. В районі Авдіївки, а також на Таврійському напрямку, відзначається збільшення загальних втрат противника в живій силі. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.
Також раніше повідомлялося, що Україна може створити потужний "повітряний щит". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна може створити потужний "повітряний щит" для захисту своєї території від атак країни-агресорки Росії. Для цього потрібно все те, що описано у візії Повітряних сил.
Аналітики ISW раніше повідомляли, що ЗСУ перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини. Зараз там може діяти приблизно один батальйон українських військовослужбовців – вони утримують позиції в центрі Кринок і прилеглих районах.
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